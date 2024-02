Spanien: Telefonbetrüger geben sich als Geistliche aus

„Hallo, ich bin Bischof und brauche Geld“: In Spanien haben sich Telefonbetrüger bei Ordensgemeinschaften als Geistliche ausgegeben und mehrere Tausend Euro erbeutet – auch künstliche Intelligenz kam zum Einsatz.

Wie die spanische Zeitung „ElDiario“ berichtet, erhielten in den vergangenen Monaten mindestens ein Dutzend Bistümer Beschwerden, vor allem von Ordensgemeinschaften. Sie hätten Anrufe, E-Mails oder sogar Videos von hochrangigen Kirchenvertretern erhalten, die große Geldsummen für dringende Bedürfnisse der Bistümer forderten. So erbeuteten die Täter mehrere Tausend Euro – quasi eine kirchliche Version des „Enkeltricks“.

Laut dem Bericht erhielten beispielsweise mehrere Klöster des Bistums Jaén in Torredonjimeno (Andalusien) einen Anruf von einer Person, die sich als der amtierende Bischof Sebastián Chico Martínez ausgab. Der Täter forderte Geld für die Kirche. Einige Ordensschwestern überwiesen Geld auf ein Girokonto, das ihnen genannt wurde. Der Fall werde bereits strafrechtlich verfolgt.

Telefonbetrug mit künstlicher Intelligenz

Der schockierendste Fall habe sich in Mondoñedo-Ferrol (Galicien) ereignet, wo Betrüger so weit gingen, die Stimme des Generalvikars Antonio Valín durch künstliche Intelligenz zu „klonen“. Auch sie forderten Geld, um ein dringendes Problem zu lösen, welches das Bistum betreffe. Eine Ordensschwester aus Villalba sei in die Falle getappt und überwies Geld auf ein Girokonto.

Der Bischof der Diözese, Fernando García Cadiñanos, sandte eine Mitteilung an alle Gemeinden und Priester der Diözese, in der er die Gläubigen aufforderte, „äußerste Vorsichtsmaßnahmen“ zu treffen. Die Diözese Palencia warnt ebenfalls vor der Betrugsmasche: „Sie geben sich als Bischof, Generalvikar oder Priester aus und imitieren deren Stimme mithilfe von künstlicher Intelligenz.“