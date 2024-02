Nordkirche will Kirchentag 2029 nach Hamburg holen

Kommt der Kirchentag zum fünften Mal nach Hamburg? Die Synodalen der Nordkirche haben beschlossen, für 2029 eine offizielle Einladung auszusprechen.

Die Landessynode der evangelischen Nordkirche hat beschlossen, den Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) für 2029 nach Hamburg einzuladen. Die Mitglieder des Kirchenparlaments beschlossen am Donnerstag bei einer Enthaltung, dass die Gespräche zwischen der Kirchenleitung und den Verantwortlichen des Kirchentags vertieft und die offizielle Einladung diesen Sommer ausgesprochen werden soll. Der Beschluss sieht auch vor, dass die Kosten die Summe von 10,76 Millionen Euro nicht überschreiten dürfen.

Vor dem Kirchentag 2029 finden noch zwei weitere Christentreffenstatt: Vom 30. April bis 4. Mai 2025 wird der 39. Deutsche Evangelische Kirchentag in Hannover gefeiert. Im Jahr 2027 soll die Großveranstaltung in Düsseldorf stattfinden. Der evangelische Kirchentag findet seit 1949 an wechselnden Orten statt, seit 1957 alle zwei Jahre.