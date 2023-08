TV-Tipp: „Die verschlossene Welt der Zeugen Jehovas“

Am 9. März 2023 erschoss Philipp F. sieben Menschen und sich selbst in einer Versammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg. Der Attentäter war selbst zeitweise Mitglied. Er soll aus Rache gehandelt haben, weil er sich von den Zeugen verstoßen fühlte, erzählt sein Cousin David F. in der ZDF-Doku „Gott, Geld, Gehorsam – Die verschlossene Welt der Zeugen Jehovas“. Auch Geld soll eine Roll gespielt haben. Philipp F. habe der Glaubensgemeinschaft größere Summen gespendet und diese zurückgefordert.

Ausgehend von diesem Fall taucht die Doku ein in das „verschlossene System der Glaubensgemeinschaft und deren Finanzen“. Ehemalige Zeugen Jehovas berichten von Spendendruck, intransparenten Geldströmen, ausbeuterischen Strukturen und fragwürdigen Immobiliengeschäften. Dabei sind die Zeugen in Deutschland als „Körperschaft“ öffentlichen Rechts anerkannt.

Link: