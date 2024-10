„Ökumenisches Engagement stärken“ – Online-Umfrage

Mehr Gehör für die Stimme der ökumenisch Engagierten: Das möchte das Forschungsprojekt „GeT#Ö“ mit einer Online-Befragung erreichen. Teilnehmen können engagierte Christinnen und Christen.

Das Forschungsprojekt Gelebte Theologie der engagierten Ökumene lädt aktive Christinnen und Christen ein, an der deutschlandweiten Befragung teilzunehmen. Ziel des Projektes sei es, „die Stimme der in der Ökumene Engagierten in Theologie und Kirche zu stärken“. Die Online-Umfrage untersucht ihre Motive, Erfahrungen, Ansichten und Wünsche und kann laut Angaben der Initiatoren in 20 bis 30 Minuten beantwortet werden.

- Werbung -

Das Forschungsprojekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und von den Lehrstühlen für Religionspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durchgeführt. Die Antworten auf die Umfrage werden laut GeT#Ö automatisch anonymisiert, sodass weder die Identifizierung einzelner Befragter noch die Zuordnung einzelner Antworten zu einem Befragten möglich sei. Das Forschungsteam sei „an aussagekräftigen Ergebnissen interessiert“ und ermutigt daher „herzlich zur Teilnahme“.

Links: Umfrage für ökumenisch Engagierte / Webseite des Forschungsprojektes

Weiterlesen: