Ogunleye nach WM-Silber: „Sei mutig und stark, denn der Herr ist mit dir“

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat bei der Hallen-WM in Glasgow überraschend die Silber-Medaille gewonnen. Im Interview stimmte sie einen Gospelsong an.

Die Mannheimer Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat bei der Hallen-WM in Glasgow mit persönlicher Bestleistung von 20,19 Metern überraschend Platz zwei belegt. Damit gewann erstmals seit zehn Jahren wieder eine deutsche Kugelstoßerin eine WM-Medaille.

Im Sportschau-Interview nach dem Wettkampf sagte Ogunley: „Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe meine Bibel aufgeschlagen und einen Vers gelesen, der hieß: ‚Sei mutig und stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir'“. Mit diesem Vers sei sie in den Wettkampf gegangen und habe sich Mut zugesprochen: „Du wirst mutig, stark und zuversichtlich sein. Du hast es verdient, hier zu sein, und du kannst mehr erreichen, als du dir vorstellen kannst.“ Ihr Glaube stärke sie. Sie wisse, dass Gott einen Plan mit ihr habe und dass sie diesen Weg mit ihm gehen dürfe.

Nach zwei Kreuzbandrissen hatte der 25-Jährigen zwischenzeitlich schon das frühe Karriereende gedroht. Jetzt sei sie unendlich dankbar, so „performen“ zu können. „Alle Ehre sei Jesus!“, sagte sie. Auf Rückfrage des Reporters stimmte Ogunley dann vor laufender Kamera auch noch den Gospelsong „Be bold, be strong“ („Sei mutig, sei stark“) an. Denn: „Ich bin geliebt, so wie ich bin.“

Das komplette Sportschau-Interview findet ihr hier.