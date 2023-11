Auch schon zerstreut?

Einfach mal zu sich selbst finden, das wäre schön. Aber wie? Tom Laengner sinniert über Küchenmixer, Fußball-Legende George Best und den verlorenen Sohn.

„Kaputt gehen die Sachen von ganz alleine“, sagte mein Vater gelegentlich. Dann nahm er noch einen tiefen Zug von seiner Ernte 23 und fügte hinzu: ‚Zusammensetzen ist das Schwierige‘. Aus diesen Worten sprach der lebenserfahrene Pragmatiker. Während ich kürzlich Rosenblüten für eine Fotogestaltung durch den Küchenmixer jagte, erinnerte ich mich wieder an die Worte meines Vaters. Als er noch lebte und rauchte, brachten mein Bruder und ich gelegentlich alte Radios von einer wilden Müllhalde nach Hause. Unsere Neugier war unbezähmbar. Und so knallten wir die unbrauchbar gewordenen Stücke so lange auf den Schotter, bis das Gehäuse aufgab. Es offenbarte sich das technische Herz des Geräts. Diesen Akt wertschätzten wir durch Begeisterung. Was für schöne Drähte! Und diese vielen Wunderteile, für die wir nicht einmal Namen hatten. Wir hätten sie alle Heinz nennen können. Aber darauf sind wir als Kinder nicht gekommen. Zusammen gesetzt bekamen wir ein Gerät nie wieder. Wir waren zu unerfahren und die Teile zu zerstreut.

Ohne Rücksicht auf meine Erinnerungen sirrte der Motor des weißen Mixers unaufhörlich weiter. Wie ein erfahrener Zahnarztbohrer, der jegliche Ablenkung missbilligen muss. Geschwind klebten Blüten in Orange und Rosa an den Kunststoffwänden des Auffangbehälters. Es war noch alles vorhanden, was zu einer Blüte gehörte. Doch selbst Menschen, die Puzzles mit 5.000 Teilen zur inneren Sammlung nutzen, würden verstört abwinken. Kein Mensch bekäme das Durcheinander wieder in die ursprünglich prachtvolle Gestalt. Es gab nicht den geringsten Luftzug. Doch die ursprüngliche Blütenpracht war in alle Winde zerstreut.

Zu sich selber finden

Solange es um zermixte Rosenblüten geht, mag das nicht weiter schlimm sein. Im Menschenleben wird Zerstreuung schon mal zu einer Herausforderung. Das Frauenmagazin Brigitte schrieb im Sommer 2023, dass „wir uns, ohne den geringsten Aufwand zu betreiben, zerstreuen können, dass es manchmal schwer ist, sich nicht in dieser Galaxie aus Informationen und Unterhaltungsangeboten zu verlieren.“ Sich dann wiederzufinden, kann verzwickt sein. Im Juli und bei durchschnittlichen 18,7 Grad empfahl das Frauenmagazin, „unsere Kapazität und Aufmerksamkeit manchmal einfach bei und für uns“ zu nutzen. Einfach mal zu sich selber finden. Das wär doch was!

Der verlorene Sohn

Doch wie war das noch? Ich habe mich auf meinem Lebensweg immer wieder zerstreut. Vielleicht ging ich unterwegs sogar verloren. Wie soll ich mich jetzt wieder finden? Doch halt: Gleicht das nicht der Lage des Mannes aus der Geschichte vom verlorenen Sohn? Die Fußballlegende George Best muss diesen Sohn bewundert haben. Jedenfalls sagte er mal: „Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst“. Wie es die Zerstreuung so an sich hat, bleiben dann vom Leben nur Krümel übrig. So auch in der uralten Erzählung. Doch dann geschieht etwas Eigenartiges. Der Mann kam zu sich, er ging in sich oder er schlug in sich. Je nach Bibelübersetzung ist die Wortwahl verschieden. Wie auch immer! Seiner ganz persönlichen Zerstreuung zeigte er die rote Karte. Leider fehlte ihm das Frauenmagazin aus Hamburg für Tipps zu einem neuen Leben. Ihm halfen auch keine Zaubersprüche und keine gute Fee. Er musste den ganzen Weg zu seinem Ursprung, seinem Zuhause, zurück.

Den Weg zum Vater gehen

Mitten in diesem Gedanken dämmerte es bei mir. So was hatten Autoren der Bibel wohl auch im Sinne, als sie Gott zitierten: „Mich, die Quelle frischen Wassers, hast du verlassen. Stattdessen gräbst du Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten“. Ein Bild der Zerstreuung aus dem zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Alter Schwede! Wie blöd kann man sein! So blöd kann man sein. Also ich kann so sein: Denn noch bevor ich meinen Satz innerlich zu Ende gedacht hatte, fiel mir ein Instagram-Post ein. Und Boom! Es war Schicht im Schacht mit mir und Bibelgeschichten. Ich war ein wenig zerstreut. So schnell kann’s gehen und ich war weg von meinem Ziel. Nach zwei Minuten gelang es mir zu meinem Glück, zurückzurudern.

Ich bin immer wieder überrascht, wie sich Menschen über alle Jahrtausende hinweg gleichen. Eins hat sich aber doch entwickelt. Die Methoden, sich selber zu zerstreuen, sind raffinierter geworden. Hingegen ist der Weg zum Ursprung, zum Vater, der Gleiche geblieben.

In wenigen Momenten bin ich mit der mir genehmigten Kaffeepause fertig. Dann könnte ich noch den Restkanten Nusskuchen durch den Mixer drehen. Als gestalterische Alternative zu den Rosen sozusagen. Da sieht mein Sohn das Eckstück, lächelt glücklich und schiebt es sich in den Mund. Für Rosenblätter scheint es doch keine Alternative zu geben.