Was ist eigentlich viel Geld?

Kürzlich bekam Tom Laengner von Jesus einen „Tritt vors Schienbein“. Es ging um Ausbeutung und den Umgang mit Geld.

Nehmen wir mal den Jesus. Der verdient laut Sky Sport Austria aktuell etwa 221.000 Euro; also nicht im Jahr, sondern pro Woche. Der 26-jährige, der in den Favelas von Sao Paolo aufwuchs, kickt für den FC Arsenal. Mit dem Namensvetter aus Nazareth ist er weder verwandt noch verschwägert.



Der Ur-Jesus hätte so viel Tische und Bänke zimmern können, wie er wollte. Aus ihm wäre nie ein Millionär geworden. War er also faul und nicht ambitioniert genug? Wahrscheinlich ist das nicht ganz der Punkt. Der Mann aus Nazareth war so radikal anders orientiert! Er hatte kein Geld, keine politische Macht, keine strategischen Kontakte und keine akademischen Titel. Eigentlich hatte er gar nichts. Daraus entstand dann im Laufe der Jahre erstaunlich viel.

Bin ich reich?

Im Gegensatz zum Jesus der Bibel, der sich aus materiellem Besitz nicht viel gemacht hat, habe ich viel Geld und mache damit vielleicht zu wenig. Selbst als Empfänger von Bürgergeld gehörte ich zu den reichsten Menschen auf diesem schönen Planeten. Nehmen wir mal an, ich bekäme als Einzelperson inklusive Warmmiete 1.062 Euro im Monat. Das finden wir im Bundesdurchschnitt nicht viel. Davon unbeeindruckt wären 88 Prozent der Weltbevölkerung ärmer als ich. Reich und arm; das ist wohl eine Frage der Betrachtungsweise. Gabriel Jesus sagte rückblickend auf seine Zeit in Brasilien: „Wir waren nicht arm. Wir hatten immer genug zu essen“. Bin ich dann nicht reich?

Jesu Worte, entweder Gott zu dienen oder dem Geld, empfinde ich heute als Warnung. Wenn ich zu Beginn des dritten Jahrtausends in Deutschland weiteres Wirtschaftswachstum erstrebe, könnte der Nazarener das vielleicht als reinen Irrsinn betrachten. Vielleicht lacht er sich über so viel Dummheit auch nur schlapp. Ob er wirklich ständig an meiner Seite sitzt? Oder ob er es eher mit Udo Lindenberg hält, der mit seinen Kumpels durch dick und dünn geht, aber nicht durch dick und doch? Möglicherweise war Jesus aber interessiert dabei, als ich jüngst bei ARTE eine Dokumentation gesehen habe. Da bekam ich richtig heiße Ohren. „Kobalt, die dunkle Seite der Energiewende“ heißt der Film. Kobalt ist wichtig für die Akkus unserer emissionsfreien E-Mobilität. Diese Erze kommen überwiegend aus Minen im Kongo. Das führt in Ostafrika zu massiven Umweltschäden. Und: lebenslange Armut ist den lokalen Arbeiterinnen und Arbeitern garantiert. Tageslöhne im Werte einer Mahlzeit an Bohnen, Reis oder Maniok lassen keine großen Sprünge zu. Für die Kinder, die dort arbeiten, sind im schlimmsten Falle Prügel und eine Banane am Tag drin. Die Menschen dort bringen Opfer, damit ich in Deutschland keine Opfer bringen muss. Spätestens jetzt hatte ich den Eindruck, dass Jesus, den ich ja neben mir vermutete, mir feste vors Schienbein trat. Ich täte gut daran, mir das zu verdeutlichen.

Wofür gebe ich mein Geld aus?

Und jetzt? Mich lässt der Film etwas ratlos zurück. Aber ich muss einen falschen Weg nicht unbedingt weiter gehen, nur weil ich dort in großer Vertrautheit schon so lange unterwegs war. Doch da fällt mir etwas ein. Man kann natürlich nicht überall helfen. Wir Deutsche spenden ja ziemlich viel. Die Evangelische Kirche im Deutschland beschrieb im Sommer 2023 die „Spendenbereitschaft als besonders hoch“. 12,9 Milliarden waren 2022 zusammengekommen. Diesen Betrag empfände sicherlich auch Gabriel Jesus von Arsenal als hoch. Gleichzeitig berichtete die Tagesschau Mitte November, dass in Deutschland 13,4 Milliarden für Glücksspiel ausgegeben werden. Glücksspielerinnen und Glücksspieler sind mit ihrem Unsinn nicht allein. Weitere 70 Milliarden verbraten wir in Deutschland für den Konsum von Alkohol, Pornos und Zigaretten, auch wenn da nachweislich nirgendwo Vitamine drinstecken.



Einmal war ich in der Schweiz bei einem Festival. Es war kalt, windig und der Regen schwemmte Zelte und Zuversicht weg. Da platzte der Tochter eines Freundes der Kragen. „Papa“, so forderte sie, „wir machen jetzt mal richtig Stimmung!“ Na, da waren wir aber gespannt. „Also“, fuhr sie fort, „wir sollten jetzt mal in der Bibel lesen. Aber sofort!“ Wir waren platt! Ist die Bibel nicht das Buch, was in Kirchen häufig so seelenlos vorgelesen wird, dass sich dagegen die Datenschutzbestimmungen der Dortmunder Stadtverwaltung wie ein Abenteuerroman lesen?

Gabriel Jesus – ein Vorbild

Aber was wäre, wenn das ein wirkungsvoller erster Schritt auf einem brandneuen Weg wäre? Gott sagte mal einem seiner Mitarbeiter: „Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt“.

Es könnte ein langer Weg werden. Aber es gibt ja auch viele kaum zu stemmende Probleme. Und wenn ich nun denke, dass ich für so was nicht geschaffen bin? Vielleicht hilft ein Blick zurück auf Gabriel Jesus. Sein Jugendtrainer Trainer José Franciso Mamede sagte im Magazin der Neuen Züricher Zeitung“ einmal so: «Ich sah mindestens zehn andere, die genauso talentiert waren wie Gabriel. Aber die anderen waren faul. Gabriel hatte einen unbezähmbaren Arbeitswillen. Immer war er der Erste, der bei den Übungen mitmachte.» Alles klar?