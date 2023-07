Was fehlt eigentlich, wenn die Kritik fehlt?

Egal, ob Fußball oder Nachhaltigkeit: Immer muss in Deutschland kritisiert werden. Tom Laengner hält das für schädlich.

Beim Auerwirt ist der Blick auf die hochwertige Alpenlandschaft umsonst. Dafür kostet die Buttermilch, betont schlicht ganz in Weiß, 3,50 Euro. Jonas konnte das kaum glauben. Trinkt der schon wieder Buttermilch! Eine neue Dimension des Trinkgenusses oder einfach nur zum Totlachen? Hatte ich doch diese Milchvariante bereits vor vier Tagen auf der Fischunkelalm am Königssee bestellt. Wir waren insgesamt zu siebt zum Urlaub in Berchtesgaden. Hätten wir alle stets frank und frei unsere Meinungen kundgetan, dann hätte es mindestens acht unterschiedliche gegeben. So verschieden waren wir. Wenn nicht noch mehr!

Und dennoch: Ich hatte unsere wunderschönen Erlebnisse und intensiven Gespräche vor Augen. Da rollten meine Frau und ich bereits in Richtung Ruhrgebiet auf der A70. Ungefähr bei Bamberg stellte dann eine weibliche Radiostimme den FC Internationale vor. Amateurverein aus Berlin-Schöneberg. 1.300 Mitglieder. Fußball aus der sechsten Liga. Das klingt schon ein bisschen nach: „Was soll aus Nazareth Gutes kommen“, nicht wahr?

Schwer beeindruckt, aber …

Ein paar Momente später waren wir jedoch froh, dem Kanal die Treue gehalten zu haben. Den Zukunftspreis der DFB-Stiftungen hatte der Verein im Herbst 2022 gewonnen. Und eben ganz frisch hatte es den „Großen Stern des Sports“ in Gold gegeben. Das ist sowas wie der Oscar des Breitensports. FC Internationale punktet mit Nachhaltigkeit. Der Verein setzt auf Wildblumenwiesen am Vereinsheim, kickt mit fair gehandelten Bällen und diskutiert basisdemokratisch auch über das Bier. Bio sollte es sein und möglichst regional. Der Gedanke schmeckt nicht allen und so wird halt debattiert. Mit Mitgliedern aus 70 Kulturen verspricht das lange Nächte. Bis dahin war ich schwer beeindruckt.

Aber kritischer Radio-Journalismus würde seine Arbeit nicht hinreichend wachsam machen, wenn sich nicht etwas Unperfektes fände. War denn da nicht was mit Mängeln an der Solaranlage? Bingo! Wer hätte das gedacht! Ein für Nachhaltigkeit ausgezeichneter Amateurverein, der nicht perfekt ist! Ist das jetzt eine überraschende Weltneuheit oder soll ich den Mangel zur Inspiration im Ohr behalten? So im Sinne von: „Da siehste es wieder; die kochen alle nur mit Wasser.“ Anschließend kann ich mich mit selbst erteilter Absolution zurücklehnen.

Warum immer diese Kritik?

Also, da habe ich dann doch umgeschaltet und mich gefragt: Können wir vor lauter Kritik überhaupt noch laufen? Als handele es sich um deutsche Folklore, ohne die eine Nation nicht sein kann. Aber was würde denn eigentlich fehlen, wenn die Kritik als ständiger Begleiter fehlt?

Die deutsche Nationalmannschaft hatte am Vorabend gegen Sambia verloren. Bloß weil die dunkelgrüne Trikots tragen, bedeutet das doch nicht, dass die nicht wissen, dass das Runde ins Eckige gehört. Mit dem 3:2 von Kapitänin Barbra Banda in der zwölften Minute der Nachspielzeit hatten die Frauen aus Zentralafrika den Ball einmal mehr über die Linie transportiert. Dazu meinte das ZDF: „Mit einer herben Enttäuschung im Gepäck reisen die deutschen Fußball-Frauen zur WM.“ Ich hoffe für die Frauen, dass sie die Enttäuschung zu Hause lassen. Meine Erfahrungen dieser Art regen mich selten zu neuen Heldentaten an. Ob das bei einer WM anders ist, wage ich zu bezweifeln.

Die deutsche Trainerin musste noch den Hinweis loswerden, dass „die Fehler sehr effektiv bestraft“ worden seien. Das tut mir für die Mädels doch sehr leid. Wozu muss ich das als Trainerin öffentlich herausposaunen, worunter die Spielerinnen ohnehin leiden?

Nur Positives

Als wir unsere Abschiedsrunde in Berchtesgaden hatten, kamen uns nur positive Dinge in den Sinn. Das war bestimmt nicht sehr kritisch. Hätten wir nicht ein Haar in die Suppe legen müssen, wenn wir schon keines gefunden hätten? Allein in Anerkennung der Kritik als klassischem Bestandteil deutscher Folklore.

Aber so, wo alles nur in einem milden Licht erschien? Ja, so können wir uns vorstellen, wieder einmal zusammen etwas Wunderbares zu unternehmen. Und wie gesagt: Wir waren sieben Leute aus drei Generationen, mit mindestens acht Meinungen. Da spielte die Buttermilch nur eine Statistenrolle.