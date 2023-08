Was ist der schönste Tag in einem Leben?

Gibt es den „einen“ schönsten Tag? Oder doch mehr? Tom Laengner erzählt von Kinderstühlen, dem Duft des Blauregens und tiefsinnigen Gesprächen am Lagerfeuer.

Bei Pasta Buonissima in der Olpe in Dortmund gibt es neben überaus köstlichen Nudelgerichten auch einen Kinderstuhl aus Plastik. So können wir zum Mittagessen auch unsere Enkelin Noa mitnehmen. Auf einem normalen Stuhl wären ihre Augen auf Höhe der Tischkante. Ein Narr, wer das für einen Spaß hält! Unsere Enkel sind begeistert. Denn anschließend geht es noch ins Mondo Mio, das Kindermuseum im Westfalenpark. Und nicht zu vergessen: ein Matratzenlager bei Oma und Opa. Das würde der schönste Tag in ihrem Leben werden! So kommentierten sie mit glänzenden Augen. Dabei waren sie eben aus einem Urlaub in Montpellier zurückgekommen. Aber das Schönste kann es durchaus immer wieder geben. Nicht nur in einem Kinderleben.

Bei mir war es vor ein paar Wochen so weit. Es war der schönste Tag in meinem Leben. Das war im Sommer, der in Deutschland bekanntlich die schönste Woche im Jahr sein soll. Der Himmel hatte ein Blau, das in einer Berliner Tageszeitung irgendwann einmal als „Kaiserwetter“ definiert worden war. Etwa in Duftweite über mir hatte ein Bienenschwarm seine sonntägliche Arbeit aufgenommen. Die Blüten des Blauregens erfüllten die Luft mit aromatischer Fülle. Und wie es scheint, muss deren Nektar überaus köstlich sein. Für Insekten, versteht sich! Eine ganze Weile schon hatten die Vögel Platz genommen für ihre Symphonie auf das Leben. Sie hatten sich von Gottes strahlender Sonne anregen lassen und nahmen kein Eintrittsgeld. Und ich? Ja, ich durfte dabei sein. Wie gesagt, es war der schönste Tag in meinem Leben. Selbst ich weiß, dass das mathematisch welker Quark ist. Aber hier ist das Leben und da hat Mathe einmal Pause.

Zurück zur Pasta. Giovanni hat inzwischen seine achteinhalb Gerichte aufgezählt. Alles frisch und alles handgemacht. Mich fragt er bei der Bestellung nur: ‚Wieder Spaghetti mit Salcicca?‘ Die Antwort wartet er nicht ab. Muss er auch nicht.

Ich war ohnehin noch ganz und gar auf Zeitreise.

Blauregen (Foto: Pixabay)

Bibeltalk am Lagerfeuer

Kurz vor dem Blauregentag hatte ich schon einmal eine eine grandiose Zeit erlebt. Wir hatten an der Ems gesessen, dem Gesang des Flusses und des Kuckucks gelauscht. Mal kam sein Gesang vom einen Ufer der Ems, mal vom anderen. Und dann hatte ich Musik gemacht. Mit zwei Frauen, die mir sagten, sie seien vom selben Ufer. Ich habe nicht gefragt, wie das denn gemeint war. Denn eigentlich waren wir drei auf derselben Flussseite. Sonst hätte es mit der Musik schließlich nicht funktionieren können. Lea spielte Akkordeon, Jenny Flöte und Mandoline. Und ich machte Krach auf Leas Lagerfeuergitarre. Mein lieber Herr Gesangsverein, war das eine Freude! Und als meine Fingerkuppen um Pause baten, bat ich sie um Nachsicht. Wir haben einfach weitergespielt.

Als der Fluss zwei Stücke später so aufmunternd gurgelte, habe ich Lea von Hagar erzählt. Die wäre sicherlich auch eine feine Bluesmusikerin geworden. So verzweifelt wie sie war! Doch dann traf sie Gott. Oder besser; er traf sie. Ja, grau ist alle Theorie, gerade auch meine christlich-kirchliche. Das hier war das Licht des Lebens. Anders, überraschend und bisher unerahnt. Hagar fand inmitten der Situation ihre Worte: ‚Du bist ein Gott, der mich sieht‘. Das hatte für sie alles verändert. Für mich, ein paar tausend Jahre später, ist es immer noch so. Ich brauche nicht auf und ab zu hüpfen und zu winken, damit ich die Aufmerksamkeit erhalte, die mir Leben spendet. Ich habe sie bereits. Das bedeutet jetzt nicht, dass meine Frau mich nicht mehr küssen soll. Lea hatte meiner Erzählung bis dahin aufmerksam zugehört. In ihren Augen sah ich warmherzige Zustimmung.

Wir kleckern inzwischen schon Giovannis Öl auf den Tisch und genießen sein Ciabatta-Brot. Ravioli und Spaghetti brauchen ein wenig Zeit. Sie sind handgemacht und müssen ihre Zurückhaltung überwinden, bevor Mama Rosa sie aus der Küche entlässt. Stressen muss ich mich auch nicht, denn Kinder sind hier als Kinder willkommen. Dann sind die Nudeln bereit. Während zwei Mitarbeiter einer Sparkasse den Raum betreten, fassen wir uns an den Händen und beten.

Dann schiebe ich mir das erste Stück dieser herzhaften Fenchelwurst in den Mund – und fühle mich zuhause.