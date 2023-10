Bei einem Besuch im Restaurant fragt sich Tom Laengner: Achte ich genauso auf saubere Sprache wie auf saubere Finger?

Was habe ich getan? Trotz persönlicher kulinarischer Bedenken besuchte ich gestern einen dieser „Glutamat-Tempel“. Warum? Das letzte Mal war ich zu einer Zeit dort, in der Masken ausschließlich dem Karneval oder der Antifa vorbehalten waren. Meine Frau bestellte Nummer 156, ich die 68. Die asiatische Fertigsauce war bei uns beiden gleich. Alle anderen Zutaten auch. Aber bei ihr ohne Tofu. Als ich dann kurz vor der Rechnung auf dem Klo saß, freute ich mich, dass mein Darm so standhaft blieb. Mit Schaudern erinnerte ich mich an frühere Besuche. Die Details, die für feinsinnige Menschen schockierend sein könnten, untersage ich mir hier.

Neben dem Waschbecken klebten Hygienetipps in Wort und Bild. Dem Gaststättengewerbe schien meine Gesundheit am Herzen zu liegen. In sechs Bildern wurde ich darüber aufgeklärt, wie ich mir die Hände zu waschen hätte. So richtig mit Seife und allem drum und dran. Quasi ein Wunder, dass ich so lange ohne diese Anweisungen ein erfülltes Leben hatte leben können!

Jesus spielte sein Gott-Sein nicht als Trumpf aus.

Ich frage mich, ob ich auch so gewissenhaft bin, wenn es um andere Alltagsbelange geht. Denke ich sorgsam darüber nach, ob ich lieber schweigen sollte, wenn ich nichts zu sagen habe? Frage ich mich, ob mein Reden andere verletzt und schädigt, oder ob es dazu dient, Beziehungen besser zu gestalten? Es wäre doch schade, wenn ich derselben Welt, die ich durch bakterienfreie Hände schützen will, mit vergifteten Worten schweren Schaden zufüge. Während ich meine inzwischen blitzblanken Hände unter fließendem Wasser wie empfohlen gründlich abspülte, fiel mir ein, dass Jesus mal einen Mann fragte: „Was willst du, dass ich dir tun soll?“ Das sind für mich Worte, die Raum schaffen und Freiheit geben. Jesus spielte sein Gott-Sein nicht als Trumpf aus. Stattdessen sieht er mich an und stellt offene Fragen.

Das war in den alten Zeiten, in der die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen noch deutlich über der eines Goldfisches lag. Ob es wirklich nur noch neun Sekunden sind, wie es aus der Microsoft Studie von 2015 hervorgeht? Im Kern bestätigte allerdings im Jahr 2019 ein internationales Forschungsteam, zu dem auch die TU Berlin und das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gehörten: Die Aufmerksamkeitsspanne sinkt dramatisch. Dazu trägt ungebremster Medienkonsum bei. Will ich also, dass mein Kind ein gelingendes Leben führt, bin ich hier gefragt. Und auch ich möchte Gehirn und Gewissen lieber nutzen, anstatt es einst unbenutzt als Organspende anzubieten. Insbesondere Kinder brauchen kein schnelleres Internet, sondern mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Die Hände bekomme ich durchaus bakterienfrei, denke ich, und drehe den Wasserhahn zu. Aber bei meinem Leben und dem meiner Kinder geht es um mehr. Bin ich da bereit, das Gute und Richtige zu tun, auch wenn es mich etwas kostet?

Tofu kannst du zu Tode kochen, braten oder was auch immer. Das war bei Gericht 68 auch nachweislich gelungen. Ein aufrechter Tofu weiß zu schätzen, wenn du ihn zerpflückst statt zu schneiden. Dann sieht er zwar nicht mehr aus wie ein Bauklötzchen, ist aber poröser und saugt mehr Marinade auf. So klappt es bei mir. Das lohnt sich. Ihn porentief mit Seife waschen, solltest du ihn aber nicht.