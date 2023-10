Jesus als unangekündigter Gast an Weihnachten — diese Vorstellung gefällt Tom Laengner. Er hat jedoch auch Respekt davor.

Ich schlenderte mit meinen Korianderblättern und einer gelbgrünen Limette im Einkaufskorb durch den Supermarkt. Da erspähte ich die ersten Lebkuchen und Dominosteine dieser Saison. Mitten im goldenen Oktober! In mir ploppte eine dieser schlichten Fragen auf, die auf den ersten Blick einfach zu beantworten sind. Vordergründig reicht ein klares Nein oder Ja zur Beantwortung. Fehlt jetzt noch die Frage: „Würde ich mit Jesus gerne Weihnachten feiern?“

Jesus als unerwarteter Gast — was würde er tun?

So wie ich ihn einschätze, käme er ohne Termin, dafür aber wirklich um meinetwillen. Er würde weder Staubmäuse zählen noch die Fenster im Gegenlicht auf Schlieren absuchen. Immerhin eine mögliche Sorge weniger! Das Essen für eine Person mehr sollte auch nicht das Problem sein. Vegan, vegetarisch oder Hauptsache viel? Das ließe sich mit etwas Spontanität regeln. Das Problem könnte ganz woanders liegen. Da kommt mir ein Gebet in den Sinn. Das betete meine Mutter oft vor dem Einschlafen: “Ich bin klein. Mein Herz mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein.“ Ein reines Herz! Ja, das sollte ich mir leisten können.

Manchen treibt vielleicht ein ganz anderer Gedanke Schweißtropfen auf die Stirn. Sie fragen sich, was Jesus alles anstellen könnte. Was für Ideen kämen ihm in den Sinn? Er kommt schließlich ganz nach dem Vater. Und der gab einem Propheten mal die Aufgabe, das Volk Israel auf eine bevorstehende Deportation vorzubereiten. Dazu sollte Hesekiel, so hieß dieser Prophet, ein Loch in seine eigene Hauswand schlagen. In einer symbolischen Handlung sollte er anschließend mit einem Rucksack durch die Öffnung hindurchsteigen. Die Aktion hatte das Zeug, zeitgenössische Performancekunst wegweisend zu beeinflussen. Doch wird sich die Gebäudeversicherung wegen eigenem Verschulden geweigert haben, für den Schaden aufzukommen. Wände spielen auch im Neuen Testament eine beeindruckende Rolle. Allerdings bleiben sie auf jeden Fall heile. Es brauchte kein Loch in der Wand. Jesus stand einfach so im Raum. Wenn ich mir die Situation vorstelle, dann wird es mir gleichzeitig gruselig und flau.

Ich erschrecke ja schon, wenn ein Mäuslein ungefragt hinter einer Wand scharrt. Aber wenn ein Besuch einfach so neben mir in der Küche stünde, während ich Sauce andicke?

Was wäre, wenn er nun in echt ganz nah käme, dass ich ihn riechen könnte. Wie nahe sollte er denn kommen? Könnte ich mir vorstellen, ihm ein Würstchen anzubieten? Würde ich ihn vor Aufregung siezen und mit Hochwürden oder gar Herr von Nazareth ansprechen?

An der Kasse habe ich dann bar bezahlt, die Tüte Mandeln vergessen zu kaufen und mein Wechselgeld eingesteckt. Würde ich also wirklich gerne mit Jesus Weihnachten feiern? Ich wusste es da noch nicht.

Jesus ist willkommen — auch ohne Termin

Um mir etwas Luft zu verschaffen, drehte ich eine Runde auf dem Rad. An der Martener Straße war der Himmel so grau wie der Asphalt und auch die Häuser waren nicht eben von mediterraner Farbigkeit. Ich atmete kräftigen Gummigeruch ein und ließ meinen Gedanken wieder freien Lauf. Meines Erachtens geht eine Begegnung mit dem Einen und Einzigen nicht im Plauderton über die Bühne. Als in den uralten Tagen einer der Architekten des neuen Testamentes diesem Jesus begegnete, konnte er nicht einordnen, was er vor sich sah. Dabei war er einer der führenden Intellektuellen seiner Zeit. Beschrieben würde er es später als Licht vom Himmel. Das war so gewaltig, dass es diesen selbstbewussten und hochgebildeten Mann blitzartig auf den Boden drückte. Hier war eine Macht, die aus einer anderen Dimension kam. Und so fragte er erschüttert: „Herr, wer bist du?“

Zuhause schlackerte ich ein wenig Wasser aus dem Helm und schnitt die gelbgrüne Limette an. Ich erinnerte mich an sektselige Momente unter festlich geschmückten Tannenbäumen, die braunen Pfefferkuchen meiner schlesischen Großmuttel und was es für mich bedeutet, ohne Jesus zu feiern. Nee, denke ich, soll er ruhig kommen. Auch gerne ohne Termin.