Bibelsonntag: Bibellesen über Konfessionsgrenzen hinweg

Am Sonntag (28. Januar) wird in Deutschland der Ökumenische Bibelsonntag gefeiert. Motto in diesem Jahr ist „Gottes Schöpfung – Geschenk und Verantwortung“.

Die Initiative biete Gemeinden die Möglichkeit, der Bibel als Grundlage des Glaubens besondere Aufmerksamkeit zu schenken, teilte die Deutsche Bibelgesellschaftdem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage mit. So könnten sie Vertrautes neu hören und miteinander ins Gespräch kommen, „auch über Konfessionsgrenzen hinweg.“

Der Bibelsonntag ist eine gemeinschaftliche Initiative der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, der Deutschen Bibelgesellschaft, dem Katholischen Bibelwerk und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung. Er wird seit 1982 bundesweit gefeiert. Er hat seinen traditionellen Platz am letzten Januarsonntag im Leben vieler evangelischer, katholischer, orthodoxer und freikirchlicher Gemeinden. Oft wird der Bibelsonntag mit der Ökumenischen Bibelwoche verbunden.

Die Wurzeln der Bibelwoche reichen zurück in das Jahr 1935, als sich unter der NS-Herrschaft Pfarrer der Bekennenden Kirche versammelten, um eine Bibelwoche vorzubereiten. Damals wurde am 18. Januar in Karlsruhe die erste Bibelwoche durchgeführt. Seitdem werden Jahr für Jahr sieben Textabschnitte aus einem biblischen Buch ausgewählt.