Bestseller-Autorin Sarah Young verstorben

Die US-Amerikanerin starb im Alter von 77 Jahren. Bekannt wurde sie durch das Buch „Ich bin bei dir“ („Jesus calling“).

Sarah Young verstarb bereits am 31. August im Kreis ihrer Familie in Nashville im Alter von 77 Jahren. Sie inspirierte viele Menschen mit ihren Büchern und Ansprachen. Ihre Karriere als Schriftstellerin begann als Missionarin. Sie und ihr Ehemann Stephen arbeiteten gemeinsam als Missionare in Westaustralien und Japan. Während dieser Zeit führte Young ein Gebetstagebuch, das ihr half, ihre schweren chronischen Erkrankungen durchzustehen. Aus diesem Tagebuch entstand 2004 das Buch „Ich bin bei dir“ („Jesus Calling“).

Auf der christlichen Bestsellerliste „Christianbookexpo“ rangiert das Buch auf Platz zwei hinter „Die fünf Sprachen der Liebe“ von Gary Chapman. Mit vielen Millionen verkauften Exemplaren, übersetzt in 35 Sprachen, zählen ihre Bücher zu den beliebtesten Andachtsbüchern weltweit. Außerdem schrieb sie Gebetsbücher, Kinderbücher und Tagebücher. Sie trat in TV-Sendungen auf und hatte einen eigenen Podcast.

„Heilige Verantwortung“ und „wunderbares Privileg“

Auf Anfrage des „Religion News Service“ ordnete sie den Erfolg ihrer Bücher so ein: „Mit dem wachsenden Erfolg meiner Bücher begann ich für mehr und mehr Menschen zu beten. Ich erachte dies als eine heilige Verantwortung und ein wunderbares Privileg.“ Zuletzt lebten sie wieder in den USA und arbeitete bei der Missionsgesellschaft „Mission to the World“.

Quelle: Gerth Medien