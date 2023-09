Papst Franziskus: Mittelmeer wird zum „Grab der Menschenwürde“

Papst Franziskus kritisierte in einer Rede beim „Mittelmeer-Treffen“ die Flüchtlingspolitik der EU scharf. Er ermutigte dazu, die Sichtweise auf Migranten zu ändern.

Im Palais du Pharo in Marseille kritisierte der Papst am Wochenende die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union und den gesellschaftlichen Umgang mit Migrantinnen und Migranten. Seine Rede bildete den Abschluss des sogenannten Mittelmeer-Treffens, das in diesem Jahr unter dem Motto «Mittelmeer – Mosaik der Hoffnung» stattfand. Bei der Begegnung von Vertretern verschiedener Religionen und Konfessionen, Politikern, Akteuren der Zivilgesellschaft und jungen Menschen aus den Ländern des Mittelmeerraums machte Papst Franziskus auf die prekäre Situation von Geflüchteten aufmerksam.

„Erstickter Schrei unserer Brüder und Schwestern“

In früheren Reden hatte der Papst das Mittelmeer öfter bereits als «größten Friedhof Europas» bezeichnet. In Anwesenheit des französischen Präsidenten sprach er jetzt von einer „wahren Epidemie“. Ein Schmerzensschrei erklinge lauter als alles andere, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Das Mittelmeer, die Wiege der Zivilisation, werde zum «Grab der Menschenwürde». „Es ist der erstickte Schrei unserer Brüder und Schwestern Migranten, dem ich meine Aufmerksamkeit widmen möchte[…] Migranten müssen aufgenommen, geschützt oder begleitet, gefördert und integriert werden.“ Außerdem ermutigte der Papst dazu, die Sichtweise auf Geflüchtete zu ändern: „Diejenigen, die bei uns Zuflucht suchen, sollten nicht als eine Last angesehen werden, die wir zu tragen haben: Wenn wir sie als Brüder und Schwestern ansehen, werden sie uns vor allem als Geschenk erscheinen.“ Die Zukunft liege nicht in der Abschottung.

Marseille sei seit Jahrhunderten ein offener Hafen, andere Häfen hingegen hätten geschlossen, sagte Franziskus mit Bezug auf die aktuellen Diskussionen um Migration und Flüchtlinge. Worte wie «Invasion» schürten die Ängste der Menschen, erklärte er. «Aber diejenigen, die ihr Leben auf dem Meer riskieren, sind keine Invasoren, sie suchen Aufnahme.» Es brauche eine «europäische Verantwortung». Der Papst kündigte an, er ziehe eine Bischofskonferenz für den Mittelmeerraum in Betracht.

Papst Franziskus war am Freitag extra für das Treffen nach Marseille gereist. Bereits am Abend nach seiner Ankunft verurteilte er bei einem Termin in Sichtweite eines Denkmals für Ertrunkene den Tod Tausender Menschen im Mittelmeer und dankte privaten Seenotrettern für ihren Einsatz.

In seiner Botschaft zum 109. Welttag der Migranten und Flüchtlinge am Sonntag betonte der Papst die Wichtigkeit von Freiheit. Sie solle die Entscheidung, das eigene Land zu verlassen, immer kennzeichnen.

Link: Die gesamte Rede des Papstes finden Sie hier.