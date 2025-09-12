Jesus.de unterstützen!
„DaSein“: Kirche startet mobile Seelsorge in Kempen

Ein Teppich, zwei Stühle, Kerzen, Schokolade: Die mobile Seelsorge der Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt soll im Alltag Raum für Begegnung schaffen.

Kirche müsse nicht an einem festen Ort sein, sondern dahin gehen, wo das Leben geschieht: Die Pfarrgemeinde St. Mariae Geburt in Kempen will „mobile Kirche“ sein. Das konfessionsoffene Projekt „DaSein – Mitten im Leben. Mit offenem Ohr“ soll an wechselnden Orten Seelsorge anbieten, berichtet die Westdeutsche Zeitung. „Es gehe nicht um große Worte, sondern um echtes Zuhören, stille Rituale, kleine Zeichen der Nähe und das gemeinsame Aushalten von dem, was sprachlos mache.“

Trostbox: Seelsorge für Kirchendistanzierte

