Erzbistum Paderborn wird Partner des Fußball-Zweitligisten

Das Erzbistum Paderborn ist neuer Top-Partner des Zweitligisten SC Paderborn – ein bislang einmaliger Vorgang im Profifußball.

Laut einem Bericht des Deutschlandfunks ist das Erzbistum Paderborn neben weiteren 85 Unternehmen neuer sogenannter Top-Partner des SC Paderborn – jedoch kein „Sponsor“, erklärt Dompropst Joachim Göbel. „Wir sponsern ja nicht, sondern wir kaufen als Partner Bandenwerbung beim Verein.“

Es gehe dem Erzbistum nicht darum, den Dom oder die Pfarrkirchen wieder voller zu kriegen. Die Partnerschaft, zu deren Vertragssumme sich weder Verein noch Erzbistum äußern wollen, sei vielmehr darauf ausgelegt, um Fachkräfte zu finden. Rund 3.000 Menschen sind beim Erzbistum angestellt, weitere würden gesucht. Dafür gehe man jetzt neue Wege.

Erste Partnerschaft zwischen Kirche und Profifußball

Zum ersten Mal in Deutschland wird damit die Katholische Kirche in Form eines Erzbistums Partner des Profifußballs. „Sehr erfreulich“ sei dies, „aber keine außergewöhnliche Angelegenheit“, teilte der Fußball-Zweitligist auf Deutschlandfunk-Anfrage mit. „Seit Jahren pflegen wir eine gute und anerkannte Kooperation mit dem Erzbistum, beispielsweise bei Obdachlosen-Projekten, kostenfreier Verpflegung in der Einrichtung „Padermahlzeit“ und der Bereitstellung von Winterjacken für Wohnungslose.“

