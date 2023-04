Im griechisch-römischen Denken waren Männer den Frauen überlegen. Im Christentum änderte sich die Stellung der Frau radikal.

In Rom „benutzten Männer Sklaven und Prostituierte so selbstverständlich zur Befriedigung ihrer sexuellen Bedürfnisse wie den Straßenrand als Toilette“, zitiert die Autorin Rebecca McLaughlin den Historiker Tom Holland. Frauen hätten damals kein Recht gehabt, über ihren Körper selbst zu bestimmen. „Das Christentum warf dieses Modell über den Haufen“, schreibt McLaughlin in einem Artikel für das calvinistische Netzwerk Evangelium21.

Frauen seien aufgewertet und auf die gleiche Stufe mit Männern gestellt worden. Die Begründung: Beide sind als Ebenbild Gottes erschaffen. Gleichzeitig seien Männer nicht mehr frei gewesen, Frauen zu benutzen. Denn sie „sollten einer Frau treu sein oder aber als Ledige in Keuschheit leben“.

„Kein Wunder, dass das Christentum auf Frauen so attraktiv wirkte.“ Rebecca McLaughlin

Im Christentum sollten Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde. Sie durften sie nicht beherrschen. Christlichen Frauen sei es erlaubt gewesen, später zu heiraten, schreibt McLaughlin. Nicht schon vor der Pubertät, wie in anderen römischen Familien. Außerdem hätten verwitwete Frauen allein bleiben dürfen – oder aber wieder heiraten. Und: In allen vier Evangelien sind Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu. „Kein Wunder, dass das Christentum auf Frauen so attraktiv wirkte“, bilanziert McLaughlin.

All das baut auf Jesu Umgang mit Frauen auf. „Jesus nahm sich Zeit für Frauen und begegnete ihnen mit Zuwendung und Respekt“ – egal, ob es kleine Mädchen waren, Prostituierte, Ausländerinnen, Unreine, Verheiratete, Alleinstehende, Kranke oder Frauen mit Behinderung.

Link: „Wie Jesus die Sicht auf Frauen revolutionierte“ (Evangelium21)