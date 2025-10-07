Jesus.de unterstützen!
Die obere Hälfte des Gesichtes einer Frau ist zu sehen. Sie hat dunkle Haare und schaut nach oben.
Symbolbild: Unsplash / Marina Vitale

Frankfurter Rundschau

Wie Religion Einsamkeit lindert – aber auch verstärkt

Kirche & GemeindePressespiegel

Religion und Kirche stehen für Gemeinschaft. Doch manche Menschen fühlen sich durch Gottesdienstbesuche einsamer. Das liegt an drei Faktoren.

In manchen Fällen scheine der Gottesdienstbesuch das Einsamkeitsgefühl zu verstärken, erklärt Felix Roleder in einem Artikel der Frankfurter Rundschau. Der Juniorprofessor für Praktische Theologie an der Universität Hamburg erforscht das Phänomen der Einsamkeit. Drei Gründe sieht er als ausschlaggebend für Einsamkeit im kirchlichen Kontext:

Einsamkeit durch Krisen

Einsamkeit sei ein Modethema, laut Roleder gibt es aber aktuell keine Einsamkeitspandemie. Menschen fühlen sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche einsam, „wenn die Qualität der Beziehungen hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt“. Das könne besonders nach Krisen wie Trennungen, Todesfällen oder schweren Krankheiten der Fall sein.

Strukturelle Ausgrenzung

Die Ausgrenzung von Menschen, die von der Norm abweichen, sei ein weiteres Risiko für Isolation. Betroffen seien oft LGBTQ+-Personen, Menschen in Armut und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.

Misstrauen nach außen

„Wenn Religiosität … Menschen außerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft als böse oder gefährlich charakterisiert“, führe das zu sozialem Misstrauen, erklärt Roleder. Die Kehrseite innerer Verbundenheit sei oft äußere Abschottung, was „gerade vulnerable Menschen zusätzlich isoliert„.

Positive Effekte von Religion

Religion habe jedoch auch positive Effekte auf das soziale Vertrauen: Dazu trage das Lernen in Kirchengemeinde, Religionsunterricht sowie Kinder- und Jugendarbeit bei. Wichtig sei es, die Gemeinsamkeiten aller Menschen hervorzuheben. Religiöse Rituale stärken zudem das Gemeinschaftsgefühl. Auch die Telefonseelsorge leiste „unschätzbare Arbeit“.

Link: Kirche zwischen Nähe und Isolation: Wie Religion Einsamkeit lindert – aber auch verstärkt (Frankfurter Rundschau)

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Weitere NEWS

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.