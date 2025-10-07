Religion und Kirche stehen für Gemeinschaft. Doch manche Menschen fühlen sich durch Gottesdienstbesuche einsamer. Das liegt an drei Faktoren.

In manchen Fällen scheine der Gottesdienstbesuch das Einsamkeitsgefühl zu verstärken, erklärt Felix Roleder in einem Artikel der Frankfurter Rundschau. Der Juniorprofessor für Praktische Theologie an der Universität Hamburg erforscht das Phänomen der Einsamkeit. Drei Gründe sieht er als ausschlaggebend für Einsamkeit im kirchlichen Kontext:

Einsamkeit durch Krisen

Einsamkeit sei ein Modethema, laut Roleder gibt es aber aktuell keine Einsamkeitspandemie. Menschen fühlen sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche einsam, „wenn die Qualität der Beziehungen hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt“. Das könne besonders nach Krisen wie Trennungen, Todesfällen oder schweren Krankheiten der Fall sein.

Strukturelle Ausgrenzung

Die Ausgrenzung von Menschen, die von der Norm abweichen, sei ein weiteres Risiko für Isolation. Betroffen seien oft LGBTQ+-Personen, Menschen in Armut und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen.

Misstrauen nach außen

„Wenn Religiosität … Menschen außerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft als böse oder gefährlich charakterisiert“, führe das zu sozialem Misstrauen, erklärt Roleder. Die Kehrseite innerer Verbundenheit sei oft äußere Abschottung, was „gerade vulnerable Menschen zusätzlich isoliert„.

Positive Effekte von Religion

Religion habe jedoch auch positive Effekte auf das soziale Vertrauen: Dazu trage das Lernen in Kirchengemeinde, Religionsunterricht sowie Kinder- und Jugendarbeit bei. Wichtig sei es, die Gemeinsamkeiten aller Menschen hervorzuheben. Religiöse Rituale stärken zudem das Gemeinschaftsgefühl. Auch die Telefonseelsorge leiste „unschätzbare Arbeit“.

Link: Kirche zwischen Nähe und Isolation: Wie Religion Einsamkeit lindert – aber auch verstärkt (Frankfurter Rundschau)