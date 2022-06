Schweiz: CREA! feiert 30-jähriges Jubiläum

Rund 1.600 Teilnehmende waren beim Jugendfestival CREA! in St. Chrischona dabei. Alles drehte sich um das Thema „Zeitlos“.

Nach zwei Jahren, in denen das CREA! einmal gar nicht und einmal dezentral stattfand, war das Festival dieses Jahr rechtzeitig zum 30-jährigen Bestehen in Präsenz möglich. Einblicke in die Geschichte lieferte ein 20 Meter langer Zeitstrahl. Das diesjährige CREA! war laut Veranstalter allerdings auch die letzte Ausgabe. Die Verantwortlichen arbeiten nach eigenen Angaben aktuell an einem neuen Festival-Format. Über die neuen Ideen ist noch nichts bekannt.

Fünf Plenarveranstaltungen mit Worship der Band „Wyland Worship“ bildeten den Kern des CREA! 2022. Verschiedene Referentinnen und Referenten sprachen über „zeitlose“ Themen wie Gott, Schöpfung, unermüdliche Liebe Gottes, Heiliger Geist und Schätze der christlichen Gemeinschaft.

Das Rap-Duo O’Bros und die Band Trinity zählten zu den vielen Musikern, die auftraten. Zwischen Konzerten und Plenum gab es Workshops, Seminare sowie verschiedene Sport- und Freizeitangebote. Ein Missionsparcours lud auf eine Reise durch verschiedene Zeitepochen ein. Ein 20-köpfiges Ministry-Team stand rund um die Uhr für Gespräche und Gebet bereit.

