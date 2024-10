Singapur: Eine Vielfalt an Religionen und trotzdem Frieden

Ob Buddhisten, Christen, Muslime, Taoisten oder Hindus: Im strikt säkularen Stadtstaat Singapur leben sie friedlich zusammen. Wie ist das möglich?

Singapur ist das Land mit der größten religiösen Vielfalt der Welt. Das ergaben Untersuchungen des PEW-Centers, einem Forschungsinstitut für gesellschaftliche Analysen. Heute sind in Singapur knapp ein Drittel der Bevölkerung Buddhisten, 19 Prozent sind Christen – dazu 16 Prozent Muslime, 10 Prozent Taoisten und 5 Prozent Hindus. Atheisten machen etwa ein Fünftel der Bevölkerung aus.

Das Verblüffende: Laut einem Bericht des ZDF wohnen die Menschen in Singapur trotz der Vielfalt an Religionen harmonisch zusammen. Die religiösen Feste werden dort oft zusammen gefeiert. Das chinesische Neujahr, das indische Lichterfest Deepavali und das christliche Weihnachtsfest sind in der Stadt nationale Feiertage. Über die Hälfte aller Singapurer sähen die religiöse Vielfalt als etwas Bereicherndes, heißt es. Chinesen, Malaien, Inder und andere ethnische Gruppen strömten in der Kolonialzeit für Arbeitsmöglichkeiten in die Stadt – so entstand eine multikulturelle Metropole.

Hetze gegen Religionen wird bestraft

Die Politik fördere das Miteinander und den Austausch zwischen den Religionen, heißt es. Um die ethnischen Gruppen und damit auch Religionen zu mischen, hat der Staat bei der Wohnungsvergabe Quoten eingeführt, die festlegen, wie viele Menschen einer Ethnie in einem Gebäude wohnen dürfen. Ziel sei es, dass sich die verschiedenen religiösen und ethnischen Gruppen in der Nachbarschaft und den örtlichen Schulen austauschen. Frieden und Verständnis zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen soll auch die bereits 1949 gegründete Inter-Religious Organisation (IRO) herstellen. Diese entstand als Reaktion auf die religiösen Spannungen und Konflikte der damaligen Zeit.

Dass es tatsächlich kaum zu Konflikten kommt, hat allerdings auch handfestere Gründe: Seit 1990 gibt es das „Gesetz zur Wahrung des religiösen Friedens“. Die Regierung toleriert keine Äußerungen oder Handlungen, die ihrer Ansicht nach die Harmonie zwischen den Religionen negativ beeinflussen könnten. Wer im Internet oder auf der Straße gegen andere Religionen hetzt, dem drohen Haft- und Geldstrafen.

