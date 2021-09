Skillet: Die Wahl zwischen Ruhm und Jesus

Dem Skillet-Sänger John Cooper wurde größere Bekanntheit versprochen, wenn er nicht mehr über Jesus spräche. Es war ein Wendepunkt seiner Karriere.

In einem „Focus on the Family“ Broadcast erzählt der 46-jährige Musiker laut The Christian Post von der Zeit, als die Band Skillet gerade etwas bekannter wurde und sie mit etablierten Mainstream-Künstlern auf Tour gingen. Ein Promoter habe ihn zur Seite gezogen und ihm gesagt, dass Skillet alles habe, um die erfolgreichste Band der Welt zu werden. Allerdings müssten sie sich dazu vom Christentum distanzieren, das hieße: weniger über Jesus reden, keine christlichen Interviews und keine christlichen Festivals.

Berühmt und reich werden als Versuchung

Der Mann habe noch etwas anderes gesagt, was ihn zum Nachdenken gebracht habe. Er, Cooper, solle darüber nachdenken, was er für Jesus tun könne, wenn er aufhöre über ihn zu reden und stattdessen reich und berühmt werden würde. Dieser Satz sei der Wendepunkt seiner Karriere gewesen, so John Cooper.

Nach dem Gespräch sei er zu seiner Frau gegangen und habe mit ihr darüber gesprochen und gebetet. Danach wusste er, dass es eine Versuchung gewesen war und die Idee nicht von Gott kam. Ab da sei genau das Gegenteil eingetreten und er habe noch mehr über Jesus gesprochen.

Skillet wurde als trotzdem bekannt. Die Band war schon einmal für einen Grammy nominiert. Mehrere Alben erreichten den Platin-Status. Cooper betreibt einen YouTube-Kanal, in der er offen über seinen Glauben spricht und aktuelle Ereignisse kommentiert.

Link: Skillet’s John Cooper says he was promised fame if he stopped talking about Jesus (The Christian Post)