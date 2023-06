Südliche Baptisten: Rückschlag für Rechtskonservative

Die Südlichen Baptisten in den USA haben den amtierenden Präsidenten Bart Barber wiedergewählt. Ein konservativerer Kandidat erhielt keine Mehrheit.

Die größte protestantische Kirche der USA hat bei ihrer Jahresversammlung in New Orleans (US-Staat Louisiana) den amtierenden Präsidenten Bart Barber wiedergewählt. Mit 7.531 Stimmen sprachen sich die Delegierten des Südlichen Baptistenverbands am Dienstag (Ortszeit) für Barber aus, einen Pastor aus Farmersville in Texas. Herausforderer Mike Stone, Pastor aus Blackshear im Bundesstaat Georgia, kam auf 3.458 Stimmen. Beide gelten als theologisch konservativ.

Das Abstimmungsergebnis gilt dennoch als Rückschlag für rechtskonservative Strömungen innerhalb der Kirche. Die Ansichten der beiden gehen beim Umgang mit Missbrauchsfällen auseinander. Im Mai 2022 hatte die Kirche einen Untersuchungsbericht zu Missbrauchs- und Vertuschungsvorwürfen gegen Pastoren und Vertreter der SBC vorgelegt. Während sich Barber für Reformen ausspricht, hatte Stone manche Ergebnisse der Untersuchung angezweifelt. Die Amtszeit des Präsidenten dauert ein Jahr. Gewöhnlich tritt der amtierende Präsident nach einem Jahr ohne Gegenkandidaten für eine zweite Amtszeit an.

Den Gemeinden der „Southern Baptist Convention“ gehören 13,2 Millionen Gläubige an. Neben dem Umgang mit Missbrauchsfällen geht es bei der Jahresversammlung, die bis zum heutigen Mittwoch dauert, auch um das Thema Frauen-Ordination. Im Februar 2023 hatten die Südlichen Baptisten fünf Gemeinden wegen der Ordination von Frauen zu Pastorinnen ausgeschlossen.

Appell zweier ausgeschlossenen Gemeinden

Rick Warren, ehemaliger Pastor der Saddleback Church, begründete in einer Rede auf der Jahreshauptversammlung, warum seine Gemeinde trotz der Ordination von Frauen nicht als ausgeschlossen werden sollte. „Falls sie glauben, jeder Baptist denke wie sie, dann irren sie sich“, rief er den Delegierten zu. Historisch betrachtet hätte es bei den Südlichen Baptisten abweichende Meinungen bei mindestens einem Dutzend Lehrmeinungen gegeben. „Warum soll dieser eine Fall unsere Mitgliedschaft beenden?“

Auch Linda Barnes Popham, seit 30 Jahren Pastorin der Fern Creek Baptist Church in Louisville/Kentucky, wandte sich an die Delegierten und bat darum, den Ausschluss ihrer Gemeinde zurückzunehmen. Das Ergebnis der Abstimmung wird im Tagesverlauf erwartet.