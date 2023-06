Liberaler Protestantismus – pro und contra

Die evangelische Zeitschrift zeitzeichen hat mehrere Meinungsbeiträge veröffentlicht, in denen um Kernstücke des Glaubens gestritten wird.

Eberhard Pausch, Studienleiter für Religion und Politik an der Evangelischen Akademie Frankfurt/Main, plädiert in seinem Beitrag entschieden für einen „offenen Protestantismus“. Dieser könne und dürfe nicht „zeitbedingte Einsichten oder gar deren unvollkommene Ausdrucksweisen für zeitlos gültig erklären“. Folglich teile er auch nicht reformatorische Grundüberzeugungen wie die Irrtumslosigkeit der Bibel, das „Gottsein“ Jesu Christi oder dessen leibliche Auferstehung und Wiederkunft am Ende aller Zeiten.

Das Fundament des Glaubens sei kein „System von hermeneutischen und inhaltlichen Glaubenssätzen“, sondern eine liebevolle „Message“ Gottes, die ihren Ursprung in der Person des Jesus von Nazareth hatte, „der von Jünger*innen, und Apostel*innen als „Christus“ verstanden und bekannt wurde.“ Doch Jesus Christus bleibe „sowohl als historische Person als auch als Botschafter bzw. „Sohn“ Gottes für uns unverfügbar.“

Kirchen und Glaube werden dekonstruiert

In einer Replik kritisiert der Historiker Florian Kühl, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Akademie Loccum, die Fronten, die Pausch aufbaue: „Hier der lichte, liberale, aufgeklärte und vernünftige Glaube des „offenen Protestantismus“, der sich auf der richtigen Seite der Geschichte wähnt und im Grunde alternativlos ist. Dort der finstere Glaube der selbstbezüglichen Dogmatiker, Fundamentalisten, der Autoritären und Ideologen.“ Diese würden von Pausch als „Feinde“ des offenen Protestantismus bezeichnet.

Die von Pausch abgelehnten „Grundsätze“ des Glaubens seien im Glaubensbekenntnis Teil jedes landeskirchlichen Gottesdienstes, zahlreicher Choräle und kirchlicher Bekenntnisschriften. Kühl fragt: „Sind wir jetzt alle Fundamentalisten und engstirnige Dogmatiker einer verschrobenen christlichen Vorstadtsekte, die nicht mehr klar denken können, nur weil wir an einem verbindlichen Kern christlicher Glaubensüberzeugungen festhalten und ihn bekennen? Wir denken offenbar anders, also sind wir … Feinde?“ Kühl ist überzeugt, dass ein „offener Protestantismus“ Kirche und Glaube dekonstruiere. Er folgert: „Wer alle Bestände aufgibt, wird keinen Bestand haben.“ Seine These: Die Kirche der Zukunft werde „aus ihrer überzeugten und überzeugenden Identität mit Jesus Christus als unserem Herrn und Gott leben.“

Religiöse Aussagen hinterfragen

Die Theologin und Religionslehrerin Angelika Nothwang aus Wilhelmshaven unterstützt Pausch. Das Glaubensbekenntnis spreche sie persönlich mit einem inneren „Anmerkungsteil“. Auch glaube sie nicht alles, was in den Bekenntnisschriften stehe. So betrachte sie den Gedanken, dass „alle Obrigkeit in der Welt und geordnete Regiment und Gesetze gute Ordnung, von Gott geschaffen und eingesetzt sind“ (Confessio Augustana Artikel 16), als „unmöglich.“

Nothwang sieht „eine Pflicht“, auch religiöse Aussagen zu hinterfragen. Ihr Vorwurf an die Konservativen: „Kein Raum für Argumentation, nur Gehorsam.“ Als „Beweis“ der Ansprüche müsse der Heilige Geist herhalten, der stets „das Althergebrachte“ bestätige, jedoch nicht das, was man abwertend als „Zeitgeist“ bezeichne. Laut Kant sollten sich Menschen ein eigenes Urteil bilden – die Möglichkeit des Irrens inklusive. „Aber sollte deswegen dieser Anspruch der Aufklärung in der Auseinandersetzung mit der christlichen Tradition nicht gelten?“

Kirche muss missionarischer werden

Der habilitierte praktische Theologe und Pfarrer Dr. Michael Heymel bescheinigt seiner Kirche dagegen fehlende missionarische Leidenschaft. Man wolle den Menschen „nahe sein“ – doch das wollten auch „BILD-Zeitung und RTL“. Was jedoch Kirche im Unterschied zu anderen den Menschen zu vermitteln habe, darüber werde wenig Klarheit verbreitet. Viele könnten „nicht persönlich und überzeugend von ihrem Glauben sprechen.“ Glied der Kirche zu sein, ohne Lebensbezug zu einer Gemeinde, das gehe nicht. „Ich brauche die Gemeinde, mit der ich Gottesdienst feiere, weil ich nicht im Alleingang singen und beten, glauben und bekennen, kurz: christlich leben kann.“ Die Vorstellung von einem Christsein ohne Kirche halte er für „naiv“.

