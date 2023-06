Theologe Dietz: Ehe ist „Sicherheitsnetz“, aber keine christliche Idee

Die Feministin Emilia Roig will die Ehe abschaffen. Theologe Thorsten Dietz verteidigt die Ehe, warnt aber vor einem christlichen „Hype“.

Die französische Politologin Emilia Roig hält die Ehe für eine überkommene „Säule des Patriarchats“, die Frauen benachteilige. Der Theologe Thorsten Dietz hält im Interview mit dem Medienmagazin PRO dagegen: „Das ist ziemlich einseitig.“ Roig habe recht, dass Frauen in Beziehungen den Großteil der Care-Arbeit (Haushalt, Familie, Beziehungsarbeit, Pflege) leisten. Das führe dazu, dass Frauen Beruf und Familie nur schwer miteinander vereinbaren könnten und sie finanziell von ihrem Mann abhängig würden. Es müsse sich noch viel ändern, aber grundsätzlich habe es bereits einen „Ruck“ in Richtung Gleichberechtigung gegeben, meint Dietz.

Dietz sieht in der Ehe etwas Schönes: „Sie bringt Liebe und Sexualität zusammen mit einer rechtlichen Ordnung.“ Von Verliebtheit allein können niemand leben. Treue, Verbindlichkeit und Fürsorge seien das „Sicherheitsnetz“ fürs Leben. In Krankheit und Leid helfe vor allem die Familie. Dietz erkennt in der Ehe einen Spiegel der Liebe, die Gott zum Menschen hat. Dazu gehöre auch die Treue. „Liebe kommt und geht […]. Die Ehe aber nährt die Zuversicht, dass Liebe in Wellen wiederkommen kann.“

Warum „hypen“ Christen die Ehe so?

Die Ehe ist keine christliche Idee, sagt Dietz. Es habe sie schon lange vor dem Juden- oder Christentum gegeben. In der Bibel fänden sich zudem wenige Texte, „die so etwas wie eine Theorie der Ehe bieten“. Jesus spreche nur einmal darüber. Paulus äußere sich eher kritisch zur Ehe. Die Idee der Liebesheirat hat sich laut Dietz erst in der Romantik langsam durchgesetzt, ihre Blüte hatte sie nach dem Zweiten Weltkrieg.

Dietz erklärt sich den „Hype“ unter Christinnen und Christen um die Ehe so: „Je unruhiger die Welt, desto größer der Wunsch nach Erhalt und Ordnung. Die Ehe ist ein Ordnungsmittel.“ Er habe das Gefühl, dass in „gewissen Kreisen“ die Ehe die zweitwichtigste Entscheidung im Leben sei, gleich nach der für Jesus. Das könne keine gute Haltung sein.

Link: „Theologe Thorsten Dietz: Die Ehe ist keine christliche Idee“ (Christliches Medienmagazin PRO)