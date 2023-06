Indien: Über 260 Kirchen niedergebrannt

Im indischen Bundesstaat Manipur ist ein ethnischer Konflikt eskaliert. Ein Bischof vor Ort sieht darin einen „subtilen Angriff“ auf indische Christen.

Über 50.000 Menschen haben durch einen ethnischen Konflikt im indischen Bundesstaat Manipur ihr Zuhause verloren. Das teilte der Erzbischof von Imphal, Dominic Lumon, laut Asia News mit. Offizielle Stellen sprechen von 100 Toten, Lumon sieht diese Zahl als zu niedrig an. Zudem wurden etwa 1.700 Häuser und mindestens 260 Kirchen niedergebrannt. Die zwei sich bekämpfenden Gruppen sind die überwiegend christlichen Kuki und die mehrheitlich hinduistischen Meitei. Die indische Regierung entsandte Tausende Soldaten, um für Ruhe zu sorgen. Trotzdem hält die Gewalt nach Aussage von Lumon weiter an.

Eine Demonstration von ungefähr 50.000 Kuki löste die Gewalt Anfang Mai aus. Diese protestierten gegen die Aufnahme der Meitei in die Gruppe der „registrierten Stämme“. Diesen Status können in Indien Minderheiten beantragen. Das gewährt ihnen Vorteile wie Stellen im Staatsdienst, besseren Zugang zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, günstige Bankkredite und das Recht auf die Bewirtschaftung von Waldland. Die Meitei machen 57 Prozent der Bevölkerung Manipurs aus, sind in Indien aber eine Minderheit. Die Anführer der Kukis argumentierten laut Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Meitei vergleichsweise wohlhabend seien und es ungerecht wäre, ihnen weitere Privilegien zu gewährleisten.

Der Konflikt zwischen Meitei und Kuki reicht lange zurück. Die Meitei sehen laut Herder Korrespondenz ihre dominante Stellung durch die Zuwanderung von mit den Kuki verwandten Völkern bedroht. Dabei handelt es sich vor allem um die Chin, die vor dem Bürgerkrieg in Myanmar fliehen. Die Kuki dagegen sind wütend über Vertreibungen aus ihnen vorbehaltenen Waldgebieten. Ein weiterer Streitpunkt ist der Anbau von Opium-Mohn in den Gebieten der Kuki.

Ethnischer Konflikt mit religiöser Unterströmung

Der Konflikt sei nicht religiöser Natur, sagte Erzbischof Lumon. Allerdings gebe es unter anderem religiös motivierte Angriffe – auch auf christliche Meitei. Antichristliche Sentimente würden sich mit in die Auseinandersetzung mischen: „Die Unterströmung religiöser Intoleranz ist in den Zahlen deutlich zu erkennen. [Es] scheint ein subtiler Angriff auf das Christentum einen freien und unvermuteten Raum gefunden zu haben.“

Anselm Meyer-Antz, Indien-Referent der katholischen Hilfsorganisation Misereor, sieht Anzeichen, dass die hindunationalistische indische Regierung den Konflikt instrumentalisiert. Der „Pluralismus des indischen Staates“ werde infrage gestellt, sagte er gegenüber Vatican News: „Hier werden wieder Christen und viel stärker noch Muslime zum Opfer einer sehr, sehr stark ökonomisch und nationalistisch orientierten, dauerhaften Kampagne des Ministerpräsidenten Modi […].“ Er nutze die Benachteiligung sozialer und religiöser Gruppen, um sie gegeneinander aufzustacheln.

