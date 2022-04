Der Privatsender macht einer mutlosen Kirche vor, was sie tun muss: Dem Volk aufs Maul schauen! Die Zuschauer sind von „Die Passion“ begeistert: „So wünsche ich mir Kirche.“

Ein Kommentar von Rüdiger Jope

Gestern Abend. Burgplatz in Essen. Finale von „Die Passion“. Im Lichtkegel: Jesus auf dem Dach eines Hauses. Knapp 5000 Menschen schauen zu ihm auf. Er singt ihnen nach seiner Auferstehung zu „Halt dich an mir fest“. Der Text von „Revolverheld“ wird zum Evangelium. Die junge Frau neben mir singt ergriffen mit. Die alte Frau auf dem Rollator schnäuzt in ihr Taschentuch.

Kann RTL Glauben und Jesus? Sie können es! In beeindruckender Weise hat RTL gestern Abend allen kritischen Geistern vor Augen geführt: Nicht nur Rot-Weiß-Essen kann (am Ende der Fußball-Bundesliga-Saison) aufsteigen.

„Der Gottesdienst war gar nicht langweilig, sondern echt spannend“

Auch die Kirche hat die beste Zeit noch vor sich, wenn sie die Texte, die Lieder, die Ängste, Sorgen und Nöte den Menschen zu ihrer Sprache macht oder wie Luther es trefflich formulierte: Dem Volk aufs Maul schaut! Ben (11) wollte mit seiner Schwester und den Eltern nur „Thomas Gottschalk und die Superstars sehen. Der Gottesdienst war gar nicht langweilig, sondern echt spannend.“

RTL macht einer mutlosen Kirche vor, was sie tun muss: Das Evangelium inkulturieren. Die Popakademie aus Witten bringt nicht nur mit „Still Haven’t Found What I’m Looking For“ zu Gehör: Das musikalische Zeug dazu hätten wir …

Ukrainerin und Russe tragen bei „Die Passion“ gemeinsam das Kreuz

Thomas Gottschalk erzählt das Evangelium ohne pastoralen Staub. Calmund muss fasten, weil Jesus die Currywurst bekommt. Währenddessen schnaufen Kreuzträgerinnen und Kreuzträger bei einer Prozession ihre persönlichen Jesus-Mutmachgeschichten ins Mikrofon. Eine Ukrainerin und ein Russe schultern das Kreuz gemeinsam. Spontaner Applaus brandet aus der Menge auf.

„Ich trage das Kreuz, weil ich Jesus kennengelernt habe“, erzählt Daniel. „Der Glaube hat mich zu einem anderen Menschen gemacht. Mir Hoffnung gegeben für mein Leben.“ RTL zeigt, wie Mission aussehen kann. Vor Ort sogar ohne Werbung.

„Ich hoffe, die Bischöfe haben mal RTL eingeschaltet“

„Die Passion“. Großartig. Berührend. Ergreifend. Hoffnung machend. Und das kommt an. Wilfried (66) sagt: „Das war phänomenal. Ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil sie mir nichts mehr für meinen Alltag zu sagen hat. Endlich wurde die gute Geschichte in der Jetzt-Zeit erzählt. Das hat mir heute Abend richtig Mut gemacht. Gelungen. Ich hoffe, die Bischöfe haben mal RTL eingeschaltet.“

Sandra (52) strahlt übers ganze Gesicht. „Einfach toll. Die Jesusgeschichte so modern und packend nahegebracht. Ich fahre glücklich nachhause. So wünsche ich mir Kirche.“

Ihr Mann Rolf (65) pflichtet bei: „Ganz ehrlich: Mir ging das heute Abend unter die Haut. So sollten die Gottesdienste auch aufgezogen werden. Das kommt doch an, macht einem Mut für den Alltag“, sagts und stimmt mit seiner Partnerin ein in „Tears in Heaven“.

Rüdiger Jope war für Jesus.de vor Ort in Essen.