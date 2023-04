US-Prediger Charles Stanley gestorben

Charles Stanley erreichte durch TV und Radio Millionen Menschen mit seinen Predigten – auch in Deutschland. Jetzt ist er mit 90 Jahren verstorben.

Der US-Fernsehprediger und Baptistenpastor Charles Stanley ist am Dienstag, 18. April, im Alter von 90 Jahren gestorben. Er arbeitete mehr als 50 Jahre als Pastor der First Baptist Church in Atlanta. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde von etwa 5.000 auf rund 15.000 Mitglieder an. Dabei verlief der Start holprig: Über seine Ernennung als Pastor herrschte Uneinigkeit in der Gemeinde, schreibt die US-amerikanische Nachrichtenseite Christianity Today (CT). Nachdem die Entscheidung gefallen war, traten 36 von 59 Diakonen der First Baptist Church zurück.

Stanley gründete 1972 die Organisation „In Touch Ministries“. Diese verbreitete seine Predigten nach eigenen Angaben in über 127 Sprachen und über mehr als 4.000 Fernseh- und Radiosender – in Deutschland unter anderem bei BibelTV und ERF. Laut CT galt er neben Billy Graham und Charles Swindoll als einer der besten Prediger seiner Generation. Sein Motto lautete: „Gehorche Gott und überlasse ihm alle Konsequenzen.“

Präsidentenamt und Ehestreit

In den 80er-Jahren war Stanley zwei Jahre lang Präsident der Südlichen Baptisten, dem größten protestantischen Gemeindeverband der USA. Er unterstützte Maßnahmen gegen die Ordination von Frauen und sorgte laut CT dafür, dass Konservative in wichtige Gremien berufen wurden.

Ein Einschnitt in seiner Arbeit als Pastor der First Baptist Church war das Scheitern seiner Ehe. Seine Frau Anna ließ sich im Jahr 2000 von ihm scheiden. Als Grund nannte sie laut CT, dass sie keine Priorität im Leben ihres Mannes genossen habe. Der Scheidung war ein jahrelanger Streit vorausgegangen. 1993 hatte Anna zum ersten Mal die Trennung beantragt.

Obwohl Stanley laut CT zuvor selbst gelehrt hatte, dass geschiedene Männer sich für das Pfarramt disqualifiziert hätten, und trotz des Widerstands in Teilen der Southern Baptist Convention entschied sich die Gemeinde schlussendlich, Stanley trotz der Trennung weiter als Pastor anzustellen. Er selbst sagte über seine Scheidung, sie habe ihn zu einem besseren Prediger gemacht. Ab da habe er authentischer über Schmerz, Kummer und Einsamkeit sprechen können.

Weiterlesen: