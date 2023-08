USA: Bistum steht wegen Schmerzensgeld kurz vor Pleite

In den USA überrollt eine Klagewelle wegen sexuellen Missbrauchs die katholische Kirche. Bereits 18 Diözesen mussten Insolvenz anmelden. Nun trifft es auch das Erzbistum San Francisco.

Die Erzdiözese San Francisco steht kurz vor der Pleite. Erzbischof Salvatore Cordileone sprach in einer Pressemitteilung davon, dass eine Insolvenz „sehr wahrscheinlich“ sei. Grund dafür sind über 500 Schmerzensgeld-Klagen von Opfern sexuellen Missbrauchs. 2019 hatte der Bundesstaat Kalifornien ein Drei-Jahres-Fenster geöffnet, in welchem auch verjährte Missbrauchsfälle eingeklagt werden konnten.

Das geschah nicht zum ersten Mal. 2003 war es in Kalifornien ein Jahr lang möglich, weit in der Vergangenheit liegende Missbrauchsfälle anzuzeigen. Damals musste die Erzdiözese San Francisco rund 68 Millionen US-Dollar an etwa 100 Klägerinnen und Kläger zahlen. Um diese Summe aufzubringen, verkaufte die Erzdiözese überschüssiges Eigentum und nahm Versicherungsschutz in Anspruch.

Experte: „Man hofft günstiger davonzukommen“

Die neuen Klagen scheinen jedoch die finanziellen Mittel der Erzdiözese zu übersteigen. Die geplante Insolvenz würde laut Cordileone aus den Einzelklagen eine Sammelklage machen. „Man hofft wahrscheinlich dann im Wege des Vergleichs mit vielen Opfern doch etwas günstiger davonzukommen, als wenn viele Einzelverfahren vor den Gerichten gelaufen wären“, sagte Klaus Prömpers, Journalist und USA-Experte, dem Domradio. Die Insolvenz beeinträchtigt laut Cordileone nicht die Pfarrgemeinden, Schulen und anderen Institutionen der Erzdiözese. Diese könnten ihre Arbeit ungestört fortführen.

In anderen Bundesstaaten ergeht es der katholischen Kirche ähnlich. Diese sehe sich mit einer Klagewelle konfrontiert, sagte Prömpers. 18 Diözesen hätten in der Vergangenheit bereits Pleite anmelden müssen. Das liege auch daran, dass die Bundesstaaten „ordentlich nachforschen“. In Pennsylvania seien Opfer sexuellen Missbrauchs staatlicherseits dazu aufgefordert worden, sich zu melden, erklärte Prömpers. „Sodass viel mehr Verfahren in Gang gekommen sind, als von kirchlicher Seite erwartet worden waren und auch als von kirchlicher Seite in der Vergangenheit öffentlich gemacht worden sind.“