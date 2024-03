Von Verwundungen und Heilung

Wie können Menschen mit seelischen Verwundungen umgehen und neue Kraft gewinnen? Zwei untaugliche und eine segensreiche Strategie.

Von Daniel Wildraut

- Werbung -

Samstagvormittag, dm-Arena Karlsruhe, vorletzter Redebeitrag beim Willow-Creek-Leitungskongress. Es geht in die Tiefe: Verwundungen, Heilung, Aufbrüche. Impulsgeber ist Jörg Ahlbrecht, theologischer Referent von Willow Creek Deutschland. Moderatorin Daniela Mailänder kündigt ihn bewegt als ihren „Mentor“ an, als „klugen und tiefen“ Menschen. „Jörg lebt das, was Gott in ihn gelegt hat. Er ist für mich ein Vorbild“, sagt Mailänder.

Was folgt, ist ein sehr persönlicher Impuls mit vielen leisen Tönen, aber auch leidenschaftlichen Appellen. „Viele von uns hatten viel zu verarbeiten in den vergangenen Jahren“, sagt Ahlbrecht. „Vieles tut weh in der Seele. Viele hier tragen Wunden in sich.“ Wodurch werden Menschen verwundet? Der Theologe nennt vier Auslöser:

Durch das Leben : Ziele werden nicht erreicht, wir verlieren Job oder Gesundheit. Die Ehe scheitert, geliebte Menschen sterben plötzlich und zu früh.

: Ziele werden nicht erreicht, wir verlieren Job oder Gesundheit. Die Ehe scheitert, geliebte Menschen sterben plötzlich und zu früh. Durch Menschen : Wir werden ausgelacht oder ausgegrenzt, belogen und betrogen – von Bekannten, Freunden, Verwandten und Menschen aus unseren Gemeinden.

: Wir werden ausgelacht oder ausgegrenzt, belogen und betrogen – von Bekannten, Freunden, Verwandten und Menschen aus unseren Gemeinden. Durch Gott: Weil er nicht handelt, obwohl wir beten und ihn bitten. Weil er schweigt. Warum gewinnen in dieser Welt eigentlich immer die Kriegstreiber?

Weil er nicht handelt, obwohl wir beten und ihn bitten. Weil er schweigt. Warum gewinnen in dieser Welt eigentlich immer die Kriegstreiber? Durch uns selbst: Wir bestrafen uns selbst für unser Versagen, klagen uns an. Schämen uns.

Im Umgang mit Verwundungen gebe es typischerweise zwei Strategien, erklärt Ahlbrecht:

1. Die „Linus-Strategie“

Linus, der kleine Junge mit der Schmusedecke aus den Charlie-Brown-Comics, sagt einmal: ‚Kein Problem ist so groß oder kompliziert, dass man nicht davor weglaufen könnte.‘ Und genau das tun viele Menschen. Weglaufen. Ahlbrecht wird persönlich, erzählt von der zweiten Fehlgeburt seiner Frau: „Mein Schmerz war so groß, ich war taub, habe mich in die Arbeit gestürzt. Ich hatte keine Zeit für meine Verwundung – und keine Zeit, meiner Frau in ihrer Trauer beizustehen.“ Stille? Nicht auszuhalten.

2. Die „Joker-Strategie“

Joker, der grausame Gegenspieler von Batman, wählt eine andere Strategie: Er macht die Verwundung, sein durch Säure entstelltes Gesicht, zum Zentrum seines Lebens, zum Teil seiner Identität. „Manche Menschen definieren sich nur noch über die eigene Verwundung“, erklärt Ahlbrecht. „Alles dreht sich darum in ihrem Leben.“

Aber: „Helfen diese Strategien?“, fragt Ahlbrecht. „Heilen Sie? Was wäre, wenn da jemand ist, der deine Wunde heilen kann?“ Er stellt eine dritte Strategie vor:

3. Die „Jesus-Strategie„

„Jesus kam, um die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Gott verspricht, dass er am Ende alle Tränen abwischen wird. Und er geht noch weiter. In Psalm 56,9 heißt es: ‚Du sammelst meine Tränen in deinen Krug. Ich bin sicher, du zählst sie alle.‘“ Viele der Teilnehmenden im Messesaal in Karlsruhe hätten in den vergangenen Jahren Tränen ‚gesammelt‘. „Weißt du, dass du nie allein warst?“, unterstreicht Ahlbrecht. „Gott will deine Verwundungen heilen.“ Er wendet sich direkt an die Menschen in der Arena: „Darf ich dich fragen: Was ist deine Wunde, die nicht heilt? Was ist dein Schmerz, vor dem du fliehst? Die Berührung Jesu kann das heilen. Vielleicht heute, vielleicht in der kommenden Woche. Vielleicht braucht es dazu auch Seelsorge oder therapeutische Begleitung.“

Ahlbrecht wird noch einmal ganz persönlich, erzählt, dass er mehrere Jahre lang beim Lobpreis immer weinen musste, weil alte Wunden ungeheilt in ihm steckten. Bei einer Auszeit im Kloster habe er das vor Gott gebracht. „Und dann hörte das Weinen auf.“

„Linus-Typen“ sollten stehenbleiben und Gott erlauben, ihr Herz zu berühren. Die „Joker“ sollten sich von Gott eine neue Identität geben lassen, denn: „Du bist Gottes Meisterwerk, das ist deine Identität.“ Kann Jesus Wunden heilen? „Ja“, sagt Ahlbrecht. „Weil er selbst der verwundete Heiler ist.“

Im Anschluss an den Impuls können die Menschen in der Halle ihre persönlichen Verwundungen zu aufgestellten Kreuzen in der Halle „bringen“. Alles in Gottes Hand legen. Loslassen. Frei werden. Viele tun es.

Willow Creek Deutschland ist ein überkonfessionelles Netzwerk, das haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter ermöglichen will, ihre Berufung zu entdecken. Seit 1996 finden Kongresse in Deutschland statt – zuletzt 2022 in Leipzig.

Transparenzhinweis: Das Jesus.de-Team unterstützte während des Leitungskongresses die Pressearbeit von Willow Creek Deutschland.