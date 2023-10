Vorankündigung: „The Chosen“ – Staffel 3 erscheint auf Deutsch

Am 27. Oktober 2023 erscheint die dritte Staffel von „The Chosen“ auf Deutsch. Zwei Kinovorführungen sind am 4. und 5. November geplant.

Die dritte Staffel von „The Chosen“ erscheint am 27. Oktober auch in deutscher Sprache. Sie enthält acht Folgen. Darin werden unter anderem das Wunder der Brotvermehrung und die Heilung der Tochter des Jaïrus zu sehen sein.



„The Chosen“ kann im Internet (The Chosen) oder über die „The Chosen“-App kostenfrei angesehen werden. Ebenfalls erhältlich ist die Serie auf DVD und als Blu-ray. Die ersten beiden Episoden werden am 4. November in Augsburg und am 5. November in Düsseldorf im CineStar Kino gezeigt.

„The Chosen“ ist die erste Serien-Verfilmung über das Wirken von Jesus und darüber, wie sich das Leben der Menschen verändert, die ihm begegnen. Die Serie wird über Crowdfunding finanziert.