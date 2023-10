Warum feiern die Katholiken Allerheiligen und Allerseelen?

Allerheiligen und Allerseelen sind seit dem frühen Mittelalter katholische Gedenk- und Trauertage. Es begann mit einem „Märtyrertag“.

Allerheiligen und Allerseelen sind katholische Gedenk- und Trauertage am ersten und zweiten November. Während die römisch-katholische Kirche an Allerheiligen ihrer Heiligen gedenkt, ist Allerseelen der Tag, an dem durch Fürbitte und Gebet an alle Verstorbenen erinnert wird.

Allerheiligen

Das katholische Allerheiligenfest, das am 1. November begangen wird, hat seinen Ursprung im Orient. Für die frühe Christenheit waren Heilige Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt und ermordet wurden. Ihr Martyrium war das Zeugnis ihres Vertrauens auf Gott. Bereits um die Wende zum 5. Jahrhundert gab es einen Märtyrertag, an dem all derer gedacht wurde, die für ihren Glauben gestorben waren. Gleichwohl war klar, dass die Anbetung allein Christus gebührte. Papst Gregor IV. legte im Jahr 835 den Feiertag offiziell fest.

Nach katholischem Verständnis sind die Heiligen Fürsprecher vor Gott, die von den Gläubigen angerufen werden können. Die evangelische Kirche kennt keine Heiligenverehrung in diesem Sinne. Von den Reformatoren wurde die Anrufung der Heiligen als Aberglaube bekämpft. In Artikel 21 des Augsburger Bekenntnisses heißt es:

„Vom Heiligendienst wird von den Unseren so gelehrt, daß man der Heiligen gedenken soll, damit wir unseren Glauben stärken, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren und auch wie ihnen durch den Glauben geholfen worden ist; außerdem soll man sich an ihren guten Werken ein Beispiel nehmen, ein jeder in seinem Beruf.“

Allerseelen

Später wurde zudem der 2. November zum Allerseelentag erklärt. Abt Odilo von Cluny rief im Jahr 998 diesen Gedenktag zu Ehren der Toten aus. Dies galt anfangs nur für das Kloster des Abts, später wurde der Allerseelentag auch außerhalb der Klöster gefeiert. Zum Zeichen dafür, dass sie nicht vergessen wurden, werden heute ihre Gräber auf den Friedhöfen mit Blumen und Kerzen geschmückt. Während die Blumen an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern, symbolisieren die Kerzen das „Licht des Lebens“. Teile eines mittelalterlichen Volksglaubens haben sich bis heute erhalten. So bieten Bäckereien in Bayern oder Schwaben Seelenwecken oder Seelenbrezeln an. Nach dem Volksglauben kehren die Seelen der Verstorbenen in dieser Zeit in ihre Heimat zurück. Deshalb stellte man ihnen eine Wegzehrung in die Stube.

Heutzutage wird kaum noch eindeutig zwischen dem Fest der Heiligen und dem Fest der Seelen unterschieden. Allerheiligen und Allerseelen sind weitgehend zu einer kirchlichen Gedenkfeier geworden, bei der an alle Toten erinnert wird. Allerheiligen ist in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gesetzlicher Feiertag.

Tanzverbot am 1. November

Am 1. November gilt in den genannten fünf Bundesländern ein Tanzverbot. Die Länge des Tanzverbots ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Laute Musik, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen sind ebenfalls verboten.

Quellen: epd, katholisch.de, Vivat!-Magazin, Augsburger Allgemeine, heiligenlexikon.de, stadt-köln.de