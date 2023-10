Frag den KI-Luther

Ein KI-gesteuerter Luther-Avatar beantwortet am Reformationstag live Fragen im YouTube-Kanal der Rheinischen Kirche. Dadurch soll die Botschaft der Reformation erlebbar gemacht werden.

Mit Martin Luther chatten? Ein Projekt der evangelischen Kirche im Rheinland in Kooperation mit mit der Metaverse-Plattform XRhuman macht es am Reformationstag möglich. Ein KI-gesteuerter, dreidimensionaler Luther-Avatar wird ab 18 Uhr im YouTube-Kanal EKiRInternet eine Stunde lang in Echtzeit Fragen beantworten. Die KI wurde so programmiert, dass sie Antworten im Stil von Martin Luther gibt, heißt es in einer Pressemitteiung der Rheinischen Kirche.

„Natürlich ist es ein Experiment, aber wir wollen über Künstliche Intelligenz die Botschaft der Reformation erlebbar machen und in unsere Zeit übertragen“, sagt Ralf Peter Reimann, Internetbeauftragter der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der Luther-Avatar wurde mithilfe eines Gemäldes von Martin Luther erstellt, das als visuelle Grundlage für das dreidimensionale Modell diente. Durch den Einsatz moderner KI-Algorithmen sei das Gemälde in eine fotorealistische Darstellung des Reformators umgewandelt worden. „Das Ergebnis ist ein Avatar, der sich wie ein realer Mensch im Raum bewegt und interagiert“, verspricht die EKiR

„Als evangelischer Christ freue ich mich, solche Technologie auch für die Kirche verfügbar zu machen“, sagt Andreas Droste, der das Kooperationsprojekt von Kirche und XRhuman geleitet hat. „der Evangelischen Kirche im Rheinland wurde geleitet von Technikberater Andreas Droste. Er sieht in den genutzten Technologien großes Potenzial, das bisher hauptsächlich in Großunternehmen genutzt wurde: „Mit dem Luther-Avatar zeigen wir, wie man diese sinnvoll nutzen kann.“