Vorstandsvorsitzender Jörg Dechert verlässt ERF

Der ERF hat für Oktober einen Vorstandswechsel angekündigt. Jörg Dechert wird nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren.

Dr. Jörg Dechert, Vorstandsvorsitzender des ERF (Evangeliums-Rundfunk), hat angekündigt, Ende September aus seinem Amt auszuscheiden und keine dritte Amtszeit anzustreben. Diese Entscheidung teilte er während einer Mitarbeiterversammlung im ERF Medienhaus in Wetzlar und parallel in einer Videobotschaft an die Mitglieder des ERF Trägervereins mit. Dechert, der seit 2014 in dieser Position tätig ist, will sich zukünftig in anderen beruflichen Bereichen engagieren, „um sinnstiftende und zukunftsorientierte Organisationen zu unterstützen.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende Wieland Müller würdigte Decherts „erfolgreiche Arbeit“, die sich in „neuen Sendeformaten, agiler Transformation und einem modernen Neubau“ widerspiegele. Die Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers sei für die Mitgliederversammlung am 6. Mai in Wetzlar geplant, heißt es. Die Übergabe der Vorstandsverantwortung solle am 1. Oktober stattfinden.

Seit über 64 Jahren verbreitet der ERF als christlicher Sender Inhalte im deutschsprachigen Raum und unterstützt weltweit missionarische Projekte. Der als Verein organisierte Sender hat rund 150 Angestellte und finanziert sich durch Spenden.