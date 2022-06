Warum Christen der Klimawandel nicht egal sein darf

Die Folgen des Klimawandels werden die Menschheit langfristig vor große Herausforderungen und Probleme stellen. Der Theologe Thorsten Dietz sieht Christinnen und Christen in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und zu handeln.

Die Corona-Krise hat uns unsere Grenzen aufgezeigt. Das gilt für uns als Gesellschaft, aber auch für uns als Christenheit. Das Schlimme ist: Corona war eine kleine Krise. Es ging um ein neuartiges Virus und seine Mutationen. Wir hatten von Anfang an sehr viel wissenschaftliche Expertise zur Verfügung, sowohl in der Erklärung der Pandemie als auch in ihrer Bekämpfung. Es gab ein gutes Krankenhaussystem für alle und vor allem: in Rekordgeschwindigkeit einen Impfstoff.

Angesichts dessen ist es erschütternd, wie sehr Menschen in dieser eigentlich beherrschbaren Krise an ihre Grenzen gekommen sind. Das gilt nicht zuletzt auch für die christlichen Gemeinden in unserem Land. Könnte man sagen, dass die Christinnen und Christen weltweit mit der Corona-Krise vernünftiger umgegangen sind als die jeweilige Durchschnittsbevölkerung? Dass ihr Beitrag allgemein als hilfreich und wertvoll empfunden wurde? Dass sie weniger gespalten und zerstritten waren als die übrige Gesellschaft?

Ich fürchte: Keine einzige dieser Fragen können wir mit gutem Gewissen bejahen. Das ist schlimm genug. Leichtgläubigkeit und Misstrauen, chaotisches Durcheinander von Mutmaßungen und fehlender Mut, Verantwortung zu übernehmen, können selbst beherrschbare Krisen entgleisen lassen.

Was können wir daraus lernen? Was brauchen wir für die viel komplexere und folgenreichere Krise der nächsten Jahre und Jahrzehnte, die der Klimawandel mit seinen Folgen sein wird? Und welche Ressourcen stellt der christliche Glaube zur Verfügung?

1. Wir brauchen eine Kultur des Lernens

Christinnen und Christen bezeugen die Wahrheit des Evangeliums. Das ist nur sinnvoll, wenn die Wahrheitsfrage überhaupt als wesentlich akzeptiert wird. Wenn wir verstehen, dass Wahrheitserkenntnis stets eine ernsthafte Herausforderung ist, weil Bauchgefühl, Hörensagen und Gruppendruck schlechte Ratgeber sind, die schon tausendfach versagt haben.

Das Bescheidwissenwollen, die Anfälligkeit für die Überzeugung, es besser zu wissen als die vermeintlichen Experten in Wissenschaft und Politik, ist kein gutes Zeichen. Wahrheit ist wertvoll, Wahrheit ist wesentlich. Sich eine Meinung zu bilden, ist eine große Herausforderung. Das gilt umso mehr, je komplexer die Frage ist.

Daher brauchen wir die Bereitschaft, Lernende zu bleiben.

Es gibt keine seriöse Diskussion mehr darüber, ob es einen Klimawandel gibt. Aber natürlich gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, wie stark alles mit allem zusammenhängt, welches Verhalten problematisch ist und welche Maßnahmen wirksam und nötig sind. Daher brauchen wir die Bereitschaft, Lernende zu bleiben.

Der christliche Glaube kennt eine große Gewissheit: Dass Gott uns liebt, dessen darf man sich sicher sein, gegen alle eigenen Zweifel und Gefühle. Solche lebenstragende Gewissheit darf nicht unsere Erwartung an alle möglichen Lebensbereiche sein.

Wir sind als lernfähige Wesen geschaffen

Wir brauchen eine Spiritualität des Lernens. Die Bibel ist voll davon: „Wer weise ist, der hört zu und bessert sich; wer verständig ist, der lässt sich raten.“ (Sprüche 1,5). Und ein solcher Prozess hört nie auf: „Ein verständiges Herz erwirbt Einsicht; und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis.“ (Sprüche 18,15)

Nicht Bescheidwissen, Lernen ist unsere Bestimmung. Wir sind als lernfähige Wesen geschaffen. Dazu gehört auch die Bereitschaft, fehlenden Durchblick auszuhalten und weiter zu lernen. In Umwelt- und Klimafragen überblickt niemand alles. Aber einzelne Aspekte kann jeder verfolgen.

Gemeinden sollten Orte sein, wo wir einander ermutigen zu immer neuem Lernen: Wie geht es den Tieren in unserer Umgebung? Welche Sorgen müssen wir uns um Qualität und Menge des Trinkwassers machen? Wie kommt der Ausbau erneuerbarer Energie voran? Wie ist die Umweltbilanz unserer Gemeinde?

2. Wir brauchen Gemeinsinn

Mit seiner Enzyklika Laudato Si (2015) hat Papst Franziskus einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass es auf dem Weltklimagipfel in Paris 2015 zu einem globalen Einverständnis kommen konnte. Wie auch die Kirchen der Ökumene oder die weltweite Evangelische Allianz hat der Papst betont, dass die katholische Christenheit diese Herausforderung annehmen müsse.

Im Untertitel seines Buches ist die Rede von der Sorge für unser gemeinsames Haus. Biblisch ist das eine wesentliche Erkenntnis, die die Christenheit pflegen muss. Es ist problematisch, wenn Gläubige sich in das Bewusstsein hineinsteigern, gar nicht zu dieser Welt zu gehören.

Welchen Eindruck sollen säkulare Menschen denn von der Christenheit bekommen, wenn sie hören, dass Gläubigen das Schicksal der Menschheit egal ist, weil sie auf ein Jenseits ewiger Freude warten?

Wenn Gläubige über die Erde reden wie über einen fremden Planeten, dessen Geschick sie nichts angeht, ist das doppelt problematisch. Sie verleugnen damit den Schöpfungsglauben.

Und sie erwecken bei ihren Zeitgenossen einen menschenverachtenden Eindruck. Welchen Eindruck sollen säkulare Menschen denn von der Christenheit bekommen, wenn sie hören, dass Gläubigen das Schicksal der Menschheit egal ist, weil sie auf ein Jenseits ewiger Freude warten?

Wir hängen zusammen mit der Natur

Nachdem in der Schöpfungsgeschichte am fünften Tag Fische und Vögel geschaffen wurden, geht es am sechsten Tag weiter mit den Säugetieren und dem Menschen (1. Mose 1,24-25). Wir haben keinen eigenen Schöpfungstag. Wir hängen zusammen mit der Natur.

Auch das Volk Gottes ist keine eigene Schöpfung. Die Urgeschichte sieht das Volk Gottes inmitten der Menschheitsgeschichte von Adam und Eva an. Der Segen Abrahams betrifft nicht nur ihn: in Abraham sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden (1. Mose 12,3). Der Frieden des verheißenen Messias gilt nicht nur dem Volk Gottes, sondern den Nationen und Völkern (Jesaja 2,4).

Die Klimakrise trifft uns alle, egal, ob wir jüdisch, christlich oder muslimisch glauben, uns an Buddha orientieren, naturreligiös empfinden oder säkular-humanistisch auf die Welt blicken. Wir stehen in der Gemeinschaft der Geschöpfe.

Das Schicksal aller Menschen in der Ferne und Nähe ist uns anvertraut.

Paulus spricht vom ängstlichen Harren der ganzen Schöpfung (Römer 8,18-22). Schmerz und Leiden der nichtmenschlichen Schöpfung dürfen uns nicht gleichgültig bleiben. Das Schicksal aller Menschen in der Ferne und in der Nähe ist uns anvertraut.

Nirgendwo in der Bibel heißt es: So sehr verachtete Gott die Welt, dass er für alle, die an ihn glauben, eine neue schaffen wird. In der Bibel heißt es vielmehr: So sehr hat Gott „die Welt“ geliebt (Johannes 3,16). Im christlichen Zeugnis sollte das stets zu spüren sein.

3. Wir brauchen Verantwortung

Es waren die reichen Länder des Westens, die ungeheuer viel Rohstoffe verbraucht haben zu Zeiten, als sich dort jeweils über 90 Prozent wie selbstverständlich zum christlichen Glauben bekannten. Die jetzt schon spürbaren Folgen der Klimakrise wurden weitgehend nicht von der Weltgemeinschaft insgesamt, sondern von ihrem wohlhabenden, überwiegend christlichen Teil verursacht. Und die Folgen werden am stärksten von denjenigen erlitten, die diese Krise am wenigsten herbeigeführt haben.

Die Welt hat allen Grund, heute auf die Christenheit zu schauen. Sind wir uns unserer Verantwortung überhaupt bewusst? Es ist eine ganz einfache Frage der Gerechtigkeit. Tatsächlich wären wohl ganz andere Zahlungen und Erstattungen des Westens an die Länder des Südens wirklich angemessen.

Es ist schon eine Schande, dass die Industriestaaten bislang so wenig Wiedergutmachung zu leisten bereit sind. Es ist höchste Zeit, dass sie wenigstens dies einhalten, wozu sie sich 2015 in Paris verpflichtet haben. Für die Christenheit im Westen sollte klar sein: Wir müssen unser Handeln verantworten, zum Beispiel auch vor unseren christlichen Geschwistern im Süden.

Unsere Worte werden nie unabhängig von unseren Taten wahrgenommen werden.

Weltweit haben viele den Eindruck, dass die Industrieländer in Europa und Nordamerika bis zur Stunde bemüht sind, die Entwicklung zu verharmlosen, die eigene Bevölkerung zu beschwichtigen und die besonders Betroffenen hinzuhalten.

Worauf wird es ankommen? Darauf, dass wir Gott nicht fragen: „Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ (1. Mose 4,9), wie es Kain tat, als Gott nach seinem Bruder Abel fragte. Sondern darauf, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Handeln. Dass wir aufhören, Evangeliumsverkündigung und öffentliche Verantwortung für diese Welt gegeneinander auszuspielen. Unsere Worte werden nie unabhängig von unseren Taten wahrgenommen werden.

Es ist Zeit, sich der eigenen Verantwortung zu stellen. In der Bereitschaft, immer neu und weiter zu lernen. In der Sorge für unser gemeinsames Haus. Und vor allem: In Ehrfurcht vor dem Leben. In Ehrfurcht vor Gott.

Thorsten Dietz ist Professor für Systematische Theologie an der Evangelischen Hochschule TABOR in Marburg.