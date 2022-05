Was würde Jesus heute tun?

War Jesus rechts oder links? Pfarrer Nicolai Opifanti meint: Jesus lässt sich in keine Schublade stecken – er sprengt sie.

Hand aufs Herz: Wer von euch hatte auch eins von diesen bunten WWJD-Armbändern? Ich gebe zu, ich finde die Dinger nach wie vor cool, zeigt doch der Spruch „What would Jesus do?“, dass es für Menschen, die Jesus folgen, nicht die eine zeitlose Antwort auf alle Lebensfragen gibt. Wir sind stattdessen herausgefordert, mithilfe des Heiligen Geistes und der Bibel immer wieder neu danach zu fragen, was Jesus gerade jetzt an unserer Stelle tun würde.

Ich bin der Meinung: Wer heute so ein WWJD-Bändchen aus der Schublade kramt und nach dessen Motto handelt, ist revolutionärer als Ché Guevara! Wer bereit ist, sich jeden Tag neu an Jesus auszurichten, der zerstört damit zwangsläufig den Empörungsautomatismus, der – von bestimmten Schlagwörtern getriggert – vorhersehbarere Reaktionen auslöst als ein anstößiger TikTok-Trend.

Jesus war weder rechts noch links

Vorhersehbar aber war Jesus für die religiösen Gruppen seiner Zeit nie. Weder für die „linken“ Zeloten, die die römischen alten weißen Männer mit Gewalt aus Berl… äh Jerusalem jagen wollten, noch für die konservativen Sadduzäer, die ganz nach dem Motto „das war schon immer so“ gemütlich den Jerusalemer Tempel verwalteten.

Ebenso wenig war Jesus bereit, der „Homeboy“ der Pharisäer zu werden, noch ließ er sich von den Essäern vor den Hippie-Wüstenkarren spannen, um mit weißen Klamotten und einem besonderen Ernährungsprogramm aller Welt zu predigen, dass das Weltende ziemlich nah ist.

Heiland ALLER Menschen

Es gab schon zu Jesus’ Zeiten herrlich viele Schubladen, in denen er es sich hätte bequem machen können. Stattdessen aber ließ sich Jesus in keiner nieder und blieb so der Heiland aller Menschen.

Jesus ließ sich zu seiner Zeit von keiner religiös-politischen Schublade vereinnahmen.

Mal zog es ihn wie einen Essäer in die Einsamkeit der Wüste, mal predigte er die religiöse Erneuerung des Alltags wie ein guter Pharisäer, mal ritt er wie ein neuer jüdischer König in Jerusalem ein, sodass jeder Zelot jubelte, nur um dann, sehr zur Freude der Sadduzäer, bei der Frage nach den Steuern Gottes und des Kaisers Sache strikt zu trennen.

Jesus sprengt Schubladen

Jesus ließ sich zu seiner Zeit von keiner religiös-politischen Schublade vereinnahmen. Besser noch, er wagte es sogar, mit seinen Worten und Taten jede einzelne davon aufzusprengen. Ein Aufspalten der Gesellschaft in links oder rechts, gut oder schlecht war einfach nicht so sein Ding.

Dass er den Pharisäern immer mal wieder eine Breitseite verpasst hat, ist wohlbekannt, aber auch alle anderen Gruppen bekamen ihr Fett weg. Den Zeloten stach er mit seiner Sympathie für etablierte Zöllner wie Zachäus direkt ins revolutionäre Herz. Die Sadduzäer, die eine leibliche Auferstehung ablehnten, nahm er argumentativ auseinander und die Essäer bekamen bei dem Gedanken, dass Jesus sich immer wieder mit Heiden und Sündern einließ, die Vollkrise.

Jesus war und ist – einfach „too hot to cancel“. Er lässt sich nicht vereinnahmen, weder von links noch von rechts. Wenn ich also heute mein WWJD-Bändchen aus der Schublade ziehe, dann mit gehörigem Respekt. Denn ich weiß, wann immer ich das labbrige Stück Stoff umschnalle und mich frage „Was würde Jesus heute tun?“, muss ich auch meine Entscheidungen, Einstellungen und meinen Umgang mit anderen Meinungen mit aus der Schublade befreien. Nur so bleibe ich wie Jesus: too hot to cancel.

Nicolai Opifanti arbeitet als Pfarrer in Stuttgart. Als @pfarrerausplastik räumt er auf Instagram gerne mit religiösen Klischees auf.