Wer hat das letzte Wort?

- Werbung -

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Der Angst nachgeben oder mutig handeln? Die Geschichte vom blinden Bartimäus hat Tom Laengner bei der Entscheidung geholfen.

Heute Nacht habe ich mich das noch nicht gefragt. Ich hatte unruhig geschlafen, fühlte mich verschwitzt und hatte einen pelzigen Geschmack im Mund. Meiner blauen, verwaschenen Cargohose muss es genauso ergangen sein. Sie lag zerknittert auf dem Boden und erinnerte mich an einen Boxer, der K.O. gegangen war. Meiner Hose hätte ich wieder auf die Beine helfen können. Für mich empfand ich das als komplizierter. Ich müffelte vor mich hin und spürte einen Sack voll Ohnmacht auf mir.

Eine Seele und ein Wille lassen sich unglücklicherweise meist nicht mal eben glatt bügeln. Und während ich noch darüber nachsann, ob ich zumindest meiner Hose auf die Beine helfen konnte, ploppte das Bild eines blinden Bettlers in meinem Kopf auf. Der Mann hieß Bartimäus und gehörte zu einer überschaubaren Anzahl von Persönlichkeiten, deren Namen es in die Bibel geschafft haben.

Ein Wunder bahnt sich an

- Weiterlesen nach der Werbung -

Dabei war sein Ansehen in der Gesellschaft niedrig und seine Gestaltungsmöglichkeiten im Job stark begrenzt. Heute wäre er damit geradezu vorherbestimmt für ein Burnout. Und dann wird sein Leben auf den Kopf gestellt. Denn an einem Tag, der ohne besonderes Potenzial zu Außergewöhnlichem war, läuft Jesus in etwas Entfernung an Bartimäus und seinem Arbeitsplatz vorbei. Ein Wunder bahnt sich an. Für den blinden Mann bricht ein brandneues Kapitel seines Lebens an.

Was aber wäre geschehen, so dachte ich, wenn er einfach im Staub der Straße hocken geblieben wäre? Schließlich konnte er nicht wissen, was geschehen würde. Dann ja dann hätte kein deutsches Grundschulkind den Bartimäus im Religionsunterricht kennengelernt. Das könnte ihm allerdings vollständig egal sein. Wichtiger wäre, dass der Mann weiter den Staub geatmet hätte wie andere Leute Bergluft oder Weihrauch. Aber so war es nicht.

Ängste waren noch nie weise Ratgeber

Vielleicht hatte er durchaus Angst, dass sein Versuch, dem Dreck zu entfliehen, brutal schiefgehen könnte. Vielleicht fühlte er nur einen Hauch von Energie wegen des ständigen Sitzens. Und vielleicht würde er seine Stammkunden durch sein aufdringliches Verhalten verprellen. Wer konnte das schon wissen? Am Ende jedoch hatten all diese guten Gründe nicht das letzte Wort. Zum Glück!

Der blinde Mann musste sich damals entscheiden, welche innere Stimme das letzte Wort haben sollte. Unscharfe Ängste waren noch nie weise Ratgeber, wenn Entscheidungen anstehen. Natürlich setze auch ich mich nicht mit meinem Hintern auf eine laufende Kreissäge. Da motiviert mich die Angst, dass das nicht gut ausgehen könnte. Aber so etwas Beklopptes tue ich ja nicht einmal an Tagen ohne besonderes Potenzial zu Außergewöhnlichem.

- Werbung -

Aus Angst gehe ich nicht zum Zahnarzt, bringe meine Beziehungen nicht in Ordnung und schiebe auf, was eben aufzuschieben geht. Das hilft nicht, lässt sich aber mit einem Cognac auf Abstand halten. Doch heute, an einem Tag, wo selbst mein Rasen grau aussieht, muss ich mich entscheiden, wer das letzte Wort haben soll.

„Steh auf!“

Bartimäus lächelt mich ermutigend an. Und es ist, als würde er mit Donnerstimme durch die Jahrtausende brüllen: „Bleib nicht sitzen! Steh auf!“ Ich weiß Bescheid. Ich bleibe nicht sitzen. Ich stehe auf. Meine Befindlichkeiten kann ich nicht wegbeamen. Aber ich will nicht, dass sie das letzte Wort haben. So oder ähnlich hat das meine Frau heute früh auch gesagt. Ich tue gut daran, ihren Worten mehr Gewicht zu geben, anstatt mich rechtfertigen und zu erklären.

So habe ich dann angefangen, meine Kolumne zu schreiben. Meine blaue Hose landete später in der Wäsche. Ich glaube, es wird ihr helfen, sich richtig durchschütteln zu lassen, um erfrischt ihren Dienst aufzunehmen.

Alle Kolumnen von Tom Laengner findet ihr hier.