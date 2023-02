Soziologin: Kirchen verlieren vor 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder

Die Evangelische Kirche hat 2021 über 500.000 Mitglieder verloren. Kirchensoziologin Petra-Angela Ahrens meint, dass sich der Trend beschleunigen könnte – unabhängig von Skandalen.

- Werbung -

Petra-Angela Ahrens vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hält die sogenannte Freiburger Studie für überholt. Diese Studie hatte vor vier Jahren ein Szenario gezeichnet, demzufolge die beiden großen christlichen Kirchen bis 2060 rund die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren könnten. Dieses Szenario erscheine im Licht der aktuellen Austrittszahlen überholt. „Um das zu schaffen, müssten wir dauerhaft unter eine Austrittsquote von einem Prozent kommen“, rechnete Ahrens vor. Im vergangenen Jahr hätten allerdings 2,5 Prozent der Protestantinnen und Protestanten ihrer Kirche den Rücken gekehrt.

Ahrens sieht Skandale in der katholischen Kirche nicht als wesentlichen Grund für die erhöhte Austrittsrate unter Protestantinnen und Protestanten. Die aktuell besonders hohen Austrittszahlen in der Region Köln seien „Mitnahmeeffekte“, erläuterte Ahrens dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Viele haben sich schon seit längerem für einen Austritt entschieden. Sie warten im Prinzip nur noch auf eine passende Gelegenheit.“

Soziologin: Gleichgültigkeit ist das Schlimmste für die Kirche

Die Entscheidung zum Austritt reife oft langsam heran, sie brauche Zeit, sagte Ahrens. Skandale seien dann lediglich die Rechtfertigung für etwas, dessen Ursache ganz woanders liege. Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche oder das Gefühl, die Kirche sei irrelevant, seien meist die eigentlichen Gründe für Kirchenaustritte. „Und das ist aus Sicht der Kirchen das Schlimmste überhaupt“, sagte Ahrens. Selbst mit einem eingefleischten Atheisten habe man wenigstens noch eine Diskussionsgrundlage, aber nicht mit Menschen, denen die Kirche egal sei.

Die Beschleunigung der Austrittsbewegung könne Ahrens zufolge auf den sogenannten Majoritätseinfluss zurückzuführen sein, sagte Ahrens. Wissenschaftlich abgesichert sei dies aber noch nicht. Unter Majoritätseinfluss versteht die Sozialpsychologie die Anpassung menschlichen Verhaltens an Mehrheiten – unter anderem allein deswegen, weil es Mehrheiten sind.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Mittlerweile seien weniger als 50 Prozent der Menschen in Deutschland Mitglied in einer der christlichen Kirchen, und die konfessionslose Mehrheit könnte eine Sogwirkung erzeugen, beschrieb Ahrens. Ob es bereits ein Kipppunkt sei, wie es beispielsweise der Münsteraner Soziologe Detlef Pollack bezeichnete, wisse sie nicht. Klar sei aber: „Mittlerweile muss man einen Austritt nicht mehr in seinem sozialen Umfeld begründen. Im Gegenteil, wenn man in der Kirche bleibt und das auch sagt, erntet man mitunter hochgezogene Augenbrauen.“