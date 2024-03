Westfälische Kirche berät über Präses-Amt

Knapp vier Monate nach dem Rücktritt von Annette Kurschus als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen berät die Landeskirche am Samstag auf einer Sondersynode in Dortmund über die Zukunft des Leitungsamts.

Neben dem Zeitplan für eine Neubesetzung soll es auch um die Frage gehen, ob Struktur und Aufgaben des Spitzenamts beibehalten oder auf ihre künftige Tauglichkeit überprüft werden.

Die Kirchenordnung der viertgrößten deutschen Landeskirche mit rund zwei Millionen Mitgliedern sieht vor, dass die Landessynode – das oberste Organ der westfälischen Kirche – bei einem vorzeitigen Ausscheiden der oder des Präses «spätestens auf der nächsten ordentlichen Tagung» eine Neuwahl vornimmt. Das wäre die Herbstsynode Ende November. Sollte der Zuschnitt des Präses-Amts geändert werden, wäre dieser Termin allerdings nicht zu halten. Eine Neuwahl würde dann vermutlich im Herbst 2025 erfolgen.

Verschiebung der Wahl ist denkbar

Denkbar ist auch, dass die Wahl auf kommendes Jahr verschoben wird, um Zeit für die Bewältigung aktueller Aufgaben und Reformüberlegungen zu gewinnen. So müssen wegen eines Lochs im Etat der Landeskirche bei der nächsten Landessynode Anfang Mai ein Nachtragshaushalt und ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden. Eine solche Verschiebung würde allerdings ebenfalls eine Änderung der Kirchenordnung erfordern.

Die oder der Präses führt laut Kirchenordnung den Vorsitz sowohl der Landessynode als auch der Kirchenleitung und des Landeskirchenamts in Bielefeld und versammelt regelmäßig die Superintendentinnen und Superintendentinnen zu gemeinsamer Beratung. Geleitet wird die westfälische Landeskirche bis zur nächsten Präses-Wahl vom theologischen Vizepräsidenten Ulf Schlüter. Kurschus übernimmt am 1. April neue Aufgaben als Pastorin und Seelsorgerin in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld.