Wittenberg: Zukunft des Luther-Panoramas gesichert

Auch in den kommenden fünf Jahren soll das 360-Grad-Panorama „Luther 1517“ in Wittenberg für Besucher offenstehen. Der Berliner Künstler Yadegar Asisi hatte das Panorama in Wittenberg zum 500. Reformationsjubiläum 2017 geschaffen.

Das 360-Grad-Panorama „Luther 1517“ war eine der größten Attraktionen beim Reformationsjubiläum in Wittenberg. Jetzt steht fest, dass es über dieses Jahr hinaus erhalten bleibt. Dies teilten die Geschäftsführer der Betreibergesellschaft mit. Der Berliner Künstler Yadegar Asisi hatte das Panorama 2017 geschaffen. Das Rundbild zeigt die Stadt in der Zeit der Reformation. Unter anderem durch eine Geräuschkulisse sowie einen Tag-Nacht-Rhythmus soll es Geschichte auf lebendige und plastische Weise erlebbar machen. Neben Martin Luther (1483-1546) tauchen in dem Rundbild auch der Reformator Thomas Müntzer (um 1489-1525) und der Maler Lucas Cranach der Ältere (1472-1553) auf.

2021 war das Projekt in Wittenberg um drei Jahre verlängert worden. Inzwischen haben nach Angaben der Betreibergesellschaft mehr als 800.000 Besucher die Ausstellung besucht. Mit Unterstützung von Staat und evangelischer Kirche habe man den Corona-Lockdown wirtschaftlich überstanden. Allerdings hätten die Besucherzahlen noch nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht.

Laut dem Wittenberger Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) soll das Panorama künftig auch für Hochzeiten genutzt werden können. Zudem stehe das Gebäude weiterhin für Konzerte und Festivals offen. Es wurde 2016 eigens für das Rundbild errichtet. Der Mietvertrag wurde laut Schneider bis 2029 verlängert. Das Panorama werde Anfang kommenden Jahres für rund sechs Wochen für Renovierungsarbeiten geschlossen, hieß es.