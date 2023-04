Wo sind die verlorenen Worte?

- Werbung -

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Die richtigen Worte in schwierigen Situationen zu finden, ist nicht leicht. Tom Laengner begibt sich auf die Suche.

Also, ich solle in den nächsten Tagen einfach mal essen, wonach mich so leckerte, riet der Stationsarzt und klopfte mir butterweich auf die Schulter. Leider hatte ich keinen Appetit. Das lag wohl daran, dass ein Tumor in meinem Darm schwer damit beschäftigt war, dieses mir über Jahrzehnte lieb gewordene Organ dauerhaft zu verschließen.

Mit treffenden Worten scheint es verzwickt zu sein. Der gute Mediziner hatte sich möglicherweise gar keine Gedanken gemacht, welche Wirkung seine Worte auf mich haben könnten. Überdachte Worte hätte ich aber sehr zu schätzen gewusst, denn schließlich war ich ja nicht sein Rollenspielpartner in einer Übung für feinfühlige Patientengespräche. Wenn das Leben mit seinen rauen Seiten anklopft, erlebe ich viele Menschen als überfordert. Doch in meiner Lage hätte ein knuspriger Gänsebraten mit einem noch besseren schweren Roten mich meinem Grab möglicherweise ziemlich nahegebracht.

Ziemlich dummes Zeug

Das ziemlich Richtige und Wohlgemeinte war in meiner Situation leider ziemlich dummes Zeug. Dem Mann in seinem blauen Kittel war ich nicht böse. Denn ehrlicherweise muss ich bekennen, dass ich solche hilflosen Sätze gut kenne. Von mir selber. Für so Vieles habe ich keine Worte oder es sind die Falschen. Wo sind sie nur hin, die verlorenen Worte?

In den sozialen Medien ersetzen wir sie durch Zeichen: Herzen, Krönchen und Pokale. Für die Religiösen gibt es noch gefaltete Hände. Mir hilft das wenig weiter. Indessen hat mich mein Schwiegersohn an meinem Krankenhausbett beruhigt, der wortlos lange meine Hand in der Seinen hielt. Zu Tränen rührte mich der Freund, der mir sagte, dass er mich liebe. Worte und Taten des Herzens tun mir besser als WhatsApp-Blumensträuße. Vielleicht bin ich da ein wenig Old School, aber das stört mich auch nicht.

Auf der Suche nach den verlorenen Worten

Auch frage ich mich, wie ich Verantwortlichen aus der Politik vertrauen soll, wenn sie einander mit großem Eifer angiften, sich auf Kosten ihres Kollegiums größer machen und es ihnen schier unmöglich scheint einzuräumen, wenn etwas in die Hose gegangen ist. Auch das ist mir vertraut. Aber diese Strategien helfen meines Erachtens nicht dabei, ein gemeinsames Ziel gelingend zu erreichen. Ich muss die verlorenen Worte finden.

Auf meiner Suche trage ich, seit wie viel Zeit auch immer, den Hunger des Torjägers in mir. Ich frage mich, wo ich lernen kann. In der Bibel bin ich einen Schritt weiter gekommen. Einer der ganz großen Architekten dieser Schriften ist Paulus von Tarsus. Er sagt: „Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen!“ Nun, das wäre ja mal ein Anfang. Allein damit wäre in meiner Welt schon viel gewonnen.

„Wenn dir zu einer Person so gar nichts Wertschätzendes einfällt; dann halte einfach die Klappe!“

Und während ich noch auf dem kurzen Satz rum kaute, war es mir, als sagte der Mann aus Nazareth: „Wenn dir zu einer Person so gar nichts Wertschätzendes einfällt; dann halte einfach die Klappe!“

Und dann zeigt dieser kluge Theologe, dass die Worte der Bibel nicht gut sind, weil sie in der Bibel stehen. Nein, weil sie gut sind, stehen sie da. Jetzt wird es nochmal sehr lebensnah: „Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören“. Das sind schlichte Worte und alles andere als schwer zu verstehen. Aber wie die meisten großen Dinge sind sie anspruchsvoll und nicht zum Nulltarif zu haben. Aber wäre das wichtig?

Mir kam der Stationsarzt nicht aus dem Sinn und ich habe ihm dann am nächsten Tag ein Exemplar meines Buches „Unterwegs“ geschenkt. Das ist das mit den Lebensfragen und Reportagefotos. Und siehe da; er hat sich sehr gefreut.

