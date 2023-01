Zum ersten und letzten Mal: WENIGER-Konferenz beendet

Das Gebetshaus Augsburg hat erstmals eine WENIGER-Konferenz in Präsenz durchgeführt. 2024 soll es wieder eine MEHR geben.

Die WENIGER-Konferenz des Gebetshauses Augsburg ist am Sonntag, 8. Januar, zu Ende gegangen. Erstmals seit drei Jahren führte das Gebetshaus wieder eine Großveranstaltung in Präsenz durch. Die erste WENIGER fand letztes Jahr noch vollständig online statt. Die diesjährige Konferenz setzte sich aus zwei identischen zweitägigen Veranstaltungen zusammen. Sie stand unter dem Motto „Deine Reise heimwärts“. 2.000 Menschen besuchten den ersten der beiden Durchgänge. Das Gebetshaus erwartete für beide Veranstaltungen rund 4.000 Teilnehmende.

Zu den Referentinnen und Referenten zählten der Theologe und Gebetshaus-Gründer Johannes Hartl, die katholische Theologin und geweihte Jungfrau Bernadette Lang, GlowbalAct-Gründerin Tabea Oppliger [GlowbalAct unterstützt Opfer von Menschenhandel; Anm. d. Red] sowie die Gebetshaus-Mitarbeiter Sebastian Lohmer und Elias Glaeser. In ihren Vorträgen widmeten sie sich den Themen Gottesbeziehung, Verwirklichung von Visionen, Anker in unsicheren Zeiten und gesunder Umgang mit der Vergangenheit, um den Blick in die Zukunft richten zu können. Der Augsburger Bischof Bertram Meier und der Weihbischof Florian Wörner beendeten die erste bzw. die zweite Veranstaltung jeweils mit einer Abendmahlsfeier.

Die WENIGER entstand aufgrund von Corona-Beschränkungen als Alternative zur größeren MEHR-Konferenz, die vor Corona alle zwei Jahre stattfand. Zur MEHR kamen nach Angaben der Veranstalter bis zu 12.000 Gäste. Für das neue Format senkte das Gebetshaus Augsburg die Gästeanzahl. Das Konzept der WENIGER lehnt sich an die Form von Exerzitien an [Exerzitien sind geistliche Übungen, die zu einer intensiven Begegnung mit Gott führen sollen; Anm. d. Red]. 2024 soll es vom 4. bis 7. Januar wieder eine MEHR-Konferenz geben.