Riley Banks-Snyder (mit Lisa Velthouse): Das Mädchen, das Träume schenkt

Ein Bleistiftstummel, die einzige Schreibmöglichkeit für eine ganze kenianische Schulklasse, wird zum auslösenden Funken für „Generation Next“, eine einzigartige Wohltätigkeitsorganisation, initiiert von einer amerikanischen Teenagerin.

In der kurzen Autobiographie mit rund 180 Seiten und schönen Fotos beschreibt Riley Banks-Snyder, wie sie 2010 im Alter von 13 Jahren zum ersten Mal nach Afrika reist. Das Land und die Menschen hinterlassen einen so starken Eindruck bei ihr, dass sie trotz ihrer Jugend und unterstützt von ihrer Familie eine Hilfsorganisation gründet, die bis heute viel Gutes in Kenia bewirkt hat – unter anderem die Gründung einer Schule.

Riley schreibt: „Man kann etwas tun, weil es möglich ist, und man kann etwas tun, weil man es nicht nicht tun kann… Wenn man dient, weil man nur kann, ist diese Arbeit nützlich und gut. ….Wenn man hingegen dient, weil man sich berufen fühlt, wird man notfalls Himmel und Erde in Bewegung setzen, um es durchzuziehen.“ Welch kindlichen, einfachen Glauben hat dieses Mädchen. Welches Vertrauen in Gott, den Vater. Die Biographie dieses jungen Mädchens zeigt, was möglich ist, wenn Gott Menschen beauftragt und ihr Herz berührt. Riley ist eine unglaublich engagierte junge Frau. Mit welchem Einsatz an Zeit, Kraft und Geld sie ihr Projekt vorantreibt, wieviel Ideen sie hat, wie durch ihren Einsatz andere Menschen motiviert werden auch zu helfen, ist bewundernswert. Und ihre Geschichte zeigt, wie Gott handelt, wie er Ideen entwickelt, Lösungen für Probleme aufzeigt, übernatürlich eingreift, wenn wir seinen Willen erkennen und tun.

Dreißig kurze Kapitel, geschrieben wie ein Tagebuch, ermöglichen dem Leser, Riley während sieben Jahren zu begleiten und staunend an den Entwicklungen und Veränderungen in ihrem und dem Leben ihrer afrikanischen Schützlinge teilzuhaben. Auch wenn das Buch in sehr einfacher Sprache geschrieben ist, sehr nüchtern, eher in Form eines Berichtes, ist es ein einzigartiges Zeugnis von Gottes Handeln in der Welt und seiner Liebe zu den Menschen. Besonders zu den Benachteiligten. Dieses Buch hat mir wieder gezeigt, dass Gott diese Welt nicht vergessen hat und handelt, wenn sich Menschen bereiterklären, ihm bedingungslos zu vertrauen.

Von Brigitte Keune