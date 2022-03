ADRA Deutschland e.V. unterstützt mit anderen Länderbüros ADRA Ukraine bei der Arbeit. In den Grenzregionen hilft der Verein bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten.

Seit dem Kriegsausbruch helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins in zehn ukrainischen Städten mit Bargeldhilfe, Lebensmittel- und Medikamentenverteilungen sowie Evakuierungen. An den ukrainischen Grenzen in Rumänien, Ungarn, Polen, der Slowakei und der Tschechischen Republik unterstützten Teams die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten.

In Deutschland organisiert ADRA Hilfstransporte und kümmert sich um die Unterbringung der Geflüchteten. Geflüchtete erhalten eine finanzielle Unterstützung und Gastfamilien eine kleine Entschädigung.

Sowohl innerhalb der Ukraine als auch in den Transit- und Aufnahmeländern nutzt ADRA ein großes Netz an ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern aus der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Sachspenden werden derzeit nicht angenommen, da die Versorgung der Geflüchteten von den ADRA-Länderbüros in den Nachbarländern gewährleistet ist.

ADRA Deutschland e.V. ist eine weltweit tätige Hilfsorganisation, die Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe durchführt. Die unabhängige Nichtregierungsorganisation wurde 1987 gegründet und steht der protestantischen Freikirche der SiebentenTags-Adventisten nahe.

Homepage: www.adra.de/nothilfe-ukraine

Kontakt: helfen@adra.de

Spenden:

ADRA Deutschland e.V.

IBAN DE87 6602 0500 0007 7040 00

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Online spenden: Spendenformular