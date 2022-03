Das Hilfswerk evakuiert Menschen aus der Ukraine, die im Nachbarland Moldawien gestrandet sind.

„Be an Angel“ e.V. ist eine Initiative von Menschen aus Medien, Kultur und Marketing, die sich und ihr Netzwerk für die nachhaltige Integration von Menschen mit Fluchtgeschichte einsetzen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hilfswerks leisten im moldawischen Grenzgebiet zur Ukraine humanitäre Hilfe für Geflüchtete. Dort halten sich nach Schätzungen des Hilfswerks zurzeit rund 300.000 Geflüchtete auf. „Be an angel“ organisiert über die Hilfe vor Ort hinaus Transport und Unterkünfte nach bzw. in Deutschland. Seit dem 4. März fahren nach Angaben des Hilfswerks täglich zwei bis fünf Busse von Moldawien nach Deutschland. „Be an Angel“ nutzt sein Netzwerk, um die Geflüchteten in allen Bundesländern außer Berlin unterzubringen.

Die Spenden an „Be an Angel“ finanzieren folgende Hilfeleistungen:

• Ca. 150 Euro pro Sitzplatz in einem Bus

• Ca. 480 Euro pro Medikamenten Basispaket

Achtung: „Be an Angel“ hat nicht die Möglichkeit, Sachspenden entgegenzunehmen, zu lagern oder zu verteilen.

Homepage: beanangel

Kontakt: beanangel

Spenden:

Konto 014 522 59 00

BLZ 100 708 48 (Deutsche Bank)

IBAN DE37100708480145225900

BIC DEUTDEDB110