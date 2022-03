Das christliche Kinderhilfswerk leistet seit Beginn des Krieges Nothilfe mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung, Verbandsmaterialien.

Zudem stellt ora Kinderhilfe wir Notunterkünfte in der Republik Moldau und Rumänien zur Verfügung. Außerdem werden für die Geflüchteten noch dringend Powerbanks gesucht. Derzeit versorgt das Hilfswerk nach eigenen Angaben täglich 200 bis 300 Geflüchtete. In Zusammenarbeit mit anderen christlichen Hilfsorganisationen arbeitet ora Kinderhilfe mit Hochdruck daran, ein zentrales Versorgungszentrum im Westen der Ukraine zu errichten. Von dort aus sollen die Menschen in den umkämpften Gebieten in der Ukraine zielgerichtet versorgt werden.

Seit 1981 engagiert sich ora Kinderhilfe für Kinder und Familien in Not. Das christliche Hilfswerk ist derzeit in zehn Ländern aktiv und sorgt dafür, dass Kinder ausreichend ernährt, genügend gekleidet, medizinisch versorgt sind und regelmäßig in die Schule gehen können.

Arbeitsschwerpunkte sind Ernährung Bildung, Gesundheit, Entwicklungszusammenarbeit, Flüchtlingsfürsorge, Katastrophenhilfe, und Religion.

