Anlässlich des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober feiern die evangelische Marienstiftsgemeinde aus Lich in Hessen und die Kirchengemeinde Walldorf in Thüringen am Samstag (17 Uhr) einen gemeinsamen Online-Gottesdienst.

Der Gottesdienst steht unter dem Bibelwort „Hebe Deine Augen auf nach Westen und nach Osten“ (5. Mose 3,27). Es soll um die Frage gehen, wie sich das Leben der Menschen in den beiden Gemeinden durch die Wiedervereinigung verändert hat. Wo sind „blühende Landschaften entstanden? Wo gab es Brüche? „Die Menschen kommen aus ganz verschiedenen Welten und sollen sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen. Die schönen und auch die schweren“, sagt Pastor Lutz Neumeier aus Lich.

Teilnehmende vor Ort und im Internet können Gebetsanliegen in den Gottesdienst einbringen. Zu den Mitwirkenden zählt auch Hermann Otto Solms, Alterspräsident des Deutschen Bundestages. (dw)