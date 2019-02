Alan Platt hat eine Vision. Er will nicht nur die Konflikte, die Not und die Herausforderungen sehen, sondern die Kraft und die Liebe Gottes in den Mittelpunkt setzen. In seinem neuen Buch „City Changers“ teilt der Autor diese Vision und erklärt eine gut durchdachte Strategie, wie „der Himmel auf Erden mit uns beginnt“.

Sein Ziel ist es, selbst aktiv zu werden und sich nicht zurückzuziehen, sondern kreativ und mit Gottes Hilfe an seinem Umfeld mitzuarbeiten. Beim Lesen merkt man schnell, dass Platt von seinem Plan überzeugt ist und richtig begeistert am Reich Gottes mitarbeitet. Und diese Begeisterung ist ansteckend! Alan Platt schreibt in seinem Werk wirklich einfühlsam, herausfordernd und inspirierend. „City Changers“ ist kein Buch, das man nach dem Lesen weglegt und vergisst.

Was mir bei der Lektüre besonders half, war, dass der Autor helfende Grafiken eingearbeitet hat. Zum Beispiel ist auf dem Buchumschlag eine Grafik zu finden, die sich mit einer „Gesunden Spiritualität“ auseinandersetzt. Durch solche Visualisierungen bekommt der Leser einen guten Überblick über das Buch und gleichzeitig einen super Leitfaden.

Praktische Tipps

Durch die klare Struktur des Buches konnte ich Dinge viel besser behalten und mir selbst leichter Gedanken machen. Denn das, was Alan Platt anspricht, ist wirklich gut! Er hilft durch viele Tipps und Ideen, das Gelesene auch umzusetzen und anderen die Liebe Gottes zu zeigen.

Durch Berichte aus Platts Leben wird das Buch noch interessanter und lebendiger. Das Beeindruckende am Autor ist, dass er nicht nur beim Denken blieb, sondern auch handelte. Unter anderem hat er die Doxa Deo Church gegründet, die in Südafrika, Großbritannien, Deutschland und Neuseeland aktiv ist.

Besonders würde ich dieses Buch jungen Menschen empfehlen, weil ich glaube, dass es gerade für sie geschrieben ist. Doch auch ältere Leser können bedenkenlos zugreifen.

Von Fynn Peters

Leseprobe (PDF)