Die bayerische Landeskirche geht davon aus, dass zum Christentum konvertierte und in Kirchengemeinden engagierte Asylbewerber vorerst nicht weiter aus Bayern in den Iran abgeschoben werden. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Kirchenvertretern und dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Bis zu einer Klärung sollten bei dieser Personengruppe zunächst «keine vollendeten Tatsachen geschaffen werden», sagte die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Dienstag gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd). An dem Gespräch hatte neben Greiner auf Seiten der bayerischen Kirche der für Flüchtlingsarbeit zuständige Münchner Oberkirchenrat Michael Martin teilgenommen. Über Einzelheiten des Gesprächs sei Vertraulichkeit vereinbart worden, hieß es seitens des Ministeriums.

Der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm äußerte sich auf seiner Facebook-Seite: «Immer wieder erreichen uns Fälle von drohenden Abschiebungen von iranischen Asylsuchenden, die zum Christentum konvertiert sind». Oft handle es sich um engagierte Gemeindeglieder, oft um hochintegrierte Leute. Zum Ergebnis des Gesprächs merkte der Bischof an: «Ich bin sehr dankbar, dass nun Zeit ist, die dahinter stehenden Fragen in Ruhe zu klären, ohne dass die Betroffenen dabei in ständiger Angst leben müssen.»

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Fälle für Aufsehen gesorgt, bei denen konvertierte iranische Asylbewerber abgeschoben werden sollten, obwohl von kirchlicher Seite nachdrücklich auf deren drohende Gefährdung in ihrem Heimatland hingewiesen worden war. Regionalbischöfin Greiner räumte gegenüber dem epd ein, dass zwar einige Geflüchtete aus «asyltaktischen Gründen» den Weg zum Christentum suchten, den Weg bis zur Taufe jedoch nicht gingen. Hier gehe es jedoch immer um die, die sich treu zur Kirchengemeinde hielten.