„Heilige Drei Könige” – 10 Entdeckungen in der unbekannten Weihnachtsgeschichte

Der 6. Januar („Dreikönigstag“) ist in mehreren Bundesländern ein Feiertag. Was steckt hinter der Geschichte von den „heiligen drei Königen“. Der Theologe Simon Rühl hat sich den Bericht aus dem Matthäusevangelium über die Männer aus dem Orient genau angesehen. Er sieht in der Geschichte einen anderen „Blickwinkel“ auf Jesu Geburt: „Matthäus gibt uns in seinem zweiten Kapitel eine unglaublich schöne und etwas andere Perspektive auf das Kommen des ewigen Königs“, schreibt Rühl im Logos-Blog.

Rühl geht in seinem Beitrag auf zehn Aspekte der Geschichte ein. Darunter folgende Punkte: Heilige oder Könige waren „die Drei“ nicht. Vermutlich war Jesus beim Besuch der Könige schon deutlich älter. Und: Warum Matthäus diese Geschichte erzählt – und Lukas nicht.

