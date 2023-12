Exzellent, authentisch, ehrlich – so beschreibt Jürgen Ferrary in seinem Blog „Gott in Berlin“ den Propheten Daniel. Von Daniel heißt es in der Bibel: „Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand“ (Daniel 6,4 NLB). Ferrary erklärt, warum Daniels Lebensführung und sein „ausgezeichneter Geist“ ein Vorbild für alle Christen ist.

